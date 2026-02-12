Párbeszédet sürget Putyinnal az osztrák kancellár

A brüsszeli háborús őrület közepette továbbra is tabunak számít a közvetlen párbeszéd Oroszországgal, Christian Stocker osztrák kancellár azonban egy brüsszeli sajtóbeszélgetésen kiállt a kommunikáció fontossága mellett – írja az Exxpress osztrák hírportál.

Stocker párbeszédet sürget Vlagyimir Putyin orosz elnökkel (Fotó: AFP)

Stocker szerint meg kell találni a kommunikációs csatornákat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ha Európa bármilyen érdemi szerepet akar játszani az orosz–ukrán háború lezárásában.

Európát megkerülhetik, ha nem vigyázunk

– figyelmeztetett az ÖVP-s politikus.

A kancellár nem nevezett meg konkrét személyt, aki az esetleges béketárgyalásokon az EU-t képviselhetné, de világossá tette, hogy önmagát nem látja ebben a szerepben. Stocker nem csupán a párbeszéd szükségességét hangsúlyozta, hanem egy másik érzékeny brüsszeli témában is elmondta véleményét. Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében a kancellár világos álláspontot képvisel: „a feltételeknek mindenkire nézve azonosnak kell lenniük”.

Ezzel lényegében elutasította Ukrajna gyorsított eljárásban való felvételét.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten megerősítette azt az álláspontját, miszerint országa már 2027-ben teljes jogú EU-taggá kellene hogy váljon. Ez a kijelentés nagy felzúdulást keltett Brüsszelben, ahol a Politico brüsszeli hírportál diplomáciai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy felmerült egy úgynevezett könnyített tagság lehetősége is Ukrajna számára, amely anélkül biztosítana bizonyos jogokat és kötelezettségeket, hogy az országot azonnal teljes jogú tagként vennék fel.

Stocker azonban világosan leszögezte, hogy az EU-csatlakozási perspektívának „mindenki számára azonosnak kell lennie”. Emlékeztetett a Nyugat-Balkán országaira, amelyek már húsz éve várakoznak.

A kancellár szerint bár egy fokozatos integrációról – amilyenre a Nyugat-Balkán esetében is van példa, például uniós programokban való részvétellel a teljes jogú tagság előtt – lehetne beszélni Ukrajna esetében is, de a gyorsított felvétel szóba sem jöhet.

Stocker nyilatkozata azonnal ellenállást váltott ki a zöldpárti politikusok részéről. Thomas Waitz, az osztrák zöldek EP-képviselője közleményében azzal vádolta az orosz elnököt, hogy „nem érdekelt a béke megteremtésében”, Stocker kancellár pedig jobban tenné, ha „elismerné a valóságot ahelyett, hogy az FPÖ-t utánozza”. Waitz szerint az EU-nak nem szabad „Putyinhoz dörgölőznie”, a béketárgyalásokra mindig törekedni kell, de Ukrajnával együtt és egyenlő felekként.