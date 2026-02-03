Itt a fordulat: újabb európai országnak lett elege Ukrajna végtelen pénzeléséből

Tanulságos eredményt hozott az a felmérés, amelyet a Heute megbízásából a Unique Research készített, Ukrajna támogatásáról tudakolva Ausztria lakosságának véleményét kérte ki. A megkérdezettek 58 százaléka szerint az osztrák kormánynak el kellene zárnia a pénzcsapot Kijev felé – emeli ki az Origo.

Harald Vilimsky szerint Ausztria koalíciós kormánya figyelmen kívül hagyja a választók akaratát (Fotó: AFP)

Ezzel szemben a további kifizetéseket támogatók tábora mindössze 30 százalékra olvadt.

Az eredmények mögött meghúzódó társadalmi üzenet egyértelmű: az emberek azt várják el vezetőiktől, hogy az állami forrásokat végre az egyre súlyosbodó hazai problémák kezelésére, az osztrák családok és a gazdaság védelmére fordítsák, ne pedig egy átláthatatlan és véget nem érő háború finanszírozására.

Különösen beszédesek a felmérés pártpreferenciák szerinti bontásai, amelyek rávilágítanak a liberális politikai elit és saját szavazóbázisuk közötti szakadékra. A legmegdöbbentőbb adat a liberális NEOS párt háza tájáról érkezett. Noha Beate Meinl-Reisinger pártelnök külügyminiszterként az egyik leghangosabb szószólója Ukrajna feltétlen támogatásának, saját szavazóinak többsége már nem áll mögötte ebben a kérdésben.

A párt szimpatizánsainak mindössze 44 százaléka támogatja a további kifizetéseket.

A háborús finanszírozás melletti elkötelezettség már csak a Zöldek táborában (67 százalék) tekinthető stabilnak, illetve a szociáldemokrata (SPÖ) szavazók körében éppen csak átlépi az 50 százalékos küszöböt.

Peter Hajek közvéleménykutató elemzése szerint bár az általános emberi szolidaritás az osztrákokban továbbra is megvan a megtámadott ország iránt, a pénzügyi teherbíró képesség és a hajlandóság drasztikusan csökkent. Az emberek látják, hogy a szankciós politika és a háborús infláció milyen károkat okoz saját életükben, és joggal teszik fel a kérdést:

miért mások háborúját finanszírozzuk a saját jólétünk rovására?

Ennek ellenére a bécsi kormány mintha tudomást sem venne a választók akaratáról: a közelmúltban újabb hárommillió euróval emelték meg a külföldi katasztrófaalapból Ukrajnának folyósított humanitárius segélykeretet.