Itt a fordulat: újabb európai országnak lett elege Ukrajna végtelen pénzeléséből

Tanulságos eredményt hozott az a felmérés, amelyet a Heute megbízásából a Unique Research készített, Ukrajna támogatásáról tudakolva Ausztria lakosságának véleményét kérte ki. A megkérdezettek 58 százaléka szerint az osztrák kormánynak el kellene zárnia a pénzcsapot Kijev felé – emeli ki az Origo.
Ezzel szemben a további kifizetéseket támogatók tábora mindössze 30 százalékra olvadt.
Az eredmények mögött meghúzódó társadalmi üzenet egyértelmű: az emberek azt várják el vezetőiktől, hogy az állami forrásokat végre az egyre súlyosbodó hazai problémák kezelésére, az osztrák családok és a gazdaság védelmére fordítsák, ne pedig egy átláthatatlan és véget nem érő háború finanszírozására.
Különösen beszédesek a felmérés pártpreferenciák szerinti bontásai, amelyek rávilágítanak a liberális politikai elit és saját szavazóbázisuk közötti szakadékra. A legmegdöbbentőbb adat a liberális NEOS párt háza tájáról érkezett. Noha Beate Meinl-Reisinger pártelnök külügyminiszterként az egyik leghangosabb szószólója Ukrajna feltétlen támogatásának, saját szavazóinak többsége már nem áll mögötte ebben a kérdésben.
A párt szimpatizánsainak mindössze 44 százaléka támogatja a további kifizetéseket.
A háborús finanszírozás melletti elkötelezettség már csak a Zöldek táborában (67 százalék) tekinthető stabilnak, illetve a szociáldemokrata (SPÖ) szavazók körében éppen csak átlépi az 50 százalékos küszöböt.
Peter Hajek közvéleménykutató elemzése szerint bár az általános emberi szolidaritás az osztrákokban továbbra is megvan a megtámadott ország iránt, a pénzügyi teherbíró képesség és a hajlandóság drasztikusan csökkent. Az emberek látják, hogy a szankciós politika és a háborús infláció milyen károkat okoz saját életükben, és joggal teszik fel a kérdést:
miért mások háborúját finanszírozzuk a saját jólétünk rovására?
Ennek ellenére a bécsi kormány mintha tudomást sem venne a választók akaratáról: a közelmúltban újabb hárommillió euróval emelték meg a külföldi katasztrófaalapból Ukrajnának folyósított humanitárius segélykeretet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!