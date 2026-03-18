Az ideggyenge Magyar Péter kezd teljesen szétesni a vidéki kudarcok miatt, tarolnak a kormánypártok

„A magyar választási rendszerben a vidék szerepe kulcsfontosságú” – hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán, aki szerint a Tisza Párt gyengeségét jól mutatja, hogy nem tud tömegeket megszólítani vidéken. A szakértő úgy látja, miközben Orbán Viktor vidéki rendezvényei tömegeket vonzanak, addig Magyar Péterék támogatottsága inkább a nagyvárosokra és a közösségi médiára korlátozódik.

2026. 03. 18. 11:45
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)
– A magyar választási rendszerben a vidék szerepe kulcsfontosságú. Ha egy politikai erő nem tud tartósan jelen lenni a kisebb városokban és falvakban, az komoly szervezeti és társadalmi korlátokat jelent – mondta a Magyar Nemzetnek ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója.

A vidék kulcsfontosságú a magyar választási rendszerben, Orbán Viktornak és a Fidesznek jelentős a támogatottsága itt. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Mint ismert, Orbán Viktor vidéki rendezvényeire tömegek kíváncsiak. A kormányfő tegnap megtöltötte a Dobó István teret Egerben, tegnapelőtt pedig Kaposváron töltötte meg tömeggel a főteret. Magyar Péter vidéken ehhez képest rendre felsül. Hónapok óta keringenek a közösségi médiában felvételek arról, hogy alig néhány tucatnyi ember volt kíváncsi rá, azok közül is sokan utaztatott pártaktivisták. A rendezvények környékén gyakran több autó parkol, mint ahány ember van Magyar Péter körül.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint mindez a Tisza Párt korlátaira világít rá. Úgy véli, a párt inkább egy nagyvárosi, közösségi médiára épülő jelenség, miközben a Fidesz vidéken is stabil bázissal rendelkezik. 

A szakértő szerint ez arra is rámutat, hogy a közvélemény-kutatásokat érdemes fenntartással kezelni, hiszen a valódi politikai erő sokszor a mozgósításban és a részvételben mutatkozik meg. 

Példaként említette a 2024-es amerikai elnökválasztást, ahol a mérések ellenére végül Donald Trump aratott győzelmet Kamala Harrisszel szemben.

 

Erődemonstráció a fővárosban is

A szakértő a Békemenet kapcsán úgy fogalmazott: a közel kétszázezer fős tömeg egyértelmű erődemonstráció volt, amely nemcsak a jobboldali tábor egységét mutatta meg, hanem azt is, hogy a Fidesz továbbra is dominál a pártok közötti versenyben. 

engetegen érkeznek a Békemenetre (Fotó: Ladóczki Balázs)
A Fidesz dominált a fővárosban is, bár Budapest alapvetően ellenzéki terepnek számít. Fotó: Ladóczki Balázs

Szerinte ez a kampányhajrában megerősíti a nemzeti szuverenitásról szóló kormánypárti narratívát, miközben

 a Tisza Pártot demoralizálhatja, amelynek rendezvénye jóval kisebb tömeget vonzott.

Ifj. Lomnici hangsúlyozta: a Békemenet politikai és alkotmányos értelemben is jelentős üzenetet hordoz. Egy ilyen tömegrendezvény szerinte azt mutatja, hogy a választópolgárok közvetlenül is képesek kifejezni politikai akaratukat, ami erős mozgósító hatással bírhat a kampányban. 

Ez nemcsak a kormánypártok mögötti társadalmi bázist teszi láthatóvá, hanem a bizonytalan szavazók számára is jelzés lehet a kormány stabil támogatottságáról.

A szakértő szerint a rendezvény jelentősége abban áll, hogy a békepárti álláspont mögött álló társadalmi többség nyíltan és látványosan megmutathatta magát. A jobboldali tábor ezzel világossá tette, hogy sokan támogatják a háború eszkalációját elutasító, békét és stabilitást hangsúlyozó politikát, miközben a Tisza Párt retorikája sokak szemében inkább a brüsszeli irányvonalhoz igazodik.

 

Egyre agresszívebbek a tiszások, a Békemenet mérföldkő

Ifj. Lomnici arra is kitért: a közéletben az utóbbi időszakban egyre agresszívebb hangnem jelent meg, ami szerinte elriaszthatja a jobboldali szavazókat attól, hogy nyíltan vállalják véleményüket. 

A Békemenet azonban lehetőséget adott arra, hogy a patrióta közösség biztonságban és tömegesen fejezze ki álláspontját, ami visszaadhatta a hangot azoknak, akik korábban háttérbe szorítva érezhették magukat.

A fővárosi erőviszonyok kapcsán úgy fogalmazott: bár Budapest alapvetően ellenzéki terepnek számít, a Békemenet megmutatta, hogy a jobboldal itt is jelentős és aktív közösséggel rendelkezik. 

A kampányhajrá szempontjából mindez azért is fontos, mert a választás nem pusztán pártok versenye, hanem ideológiai küzdelem is – tette hozzá. A kormánypártok rendezvényein megjelenő tömeg azt üzeni, hogy a stabilitást, a nemzeti szuverenitást és a kiszámítható kormányzást továbbra is a józan többség tartja meghatározónak.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

