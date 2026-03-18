Egyre nő a feszültség: iráni lövedék csapódott be egy ausztrál bázis közelében

Iránból indított lövedék csapódott be az ausztrál erők által használt al-Minhad légibázis közelében Dubaj mellett – közölte szerdán Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök. A támadás idején több Perzsa-(Arab-)öböl menti ország is jelezte, hogy légvédelme beérkező lövedékeket semmisített meg.

2026. 03. 18. 13:09
Kilőtt rakéta
Kilőtt rakéta (Fotó: AFP)
Az iráni lövedék helyi idő szerint hajnali két óra körül csapódott be a légibázishoz vezető úton. A becsapódás következtében keletkezett tűz kisebb károkat okozott az ausztrál műveleti központként használt bázis egyik szállásépületében és egy egészségügyi létesítményben.

Iránból indított lövedék csapódott be az ausztrál erők által használt al-Minhad légibázis közelében Dubaj mellett – közölte szerdán Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök (Fotó: AFP)
Iránból indított lövedék csapódott be az ausztrál erők által használt al-Minhad légibázis közelében Dubaj mellett – közölte szerdán Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök (Fotó: AFP)

Megerősíthetem, hogy egyetlen ausztrál katona sem sérült meg, és mindenki biztonságban van

– mondta Albanese újságíróknak a tazmániai Hobartban.

Az al-Minhad légibázist több nyugati ország logisztikai és tranzitközpontként használja a közel-keleti műveletekhez. Ausztrália több mint száz katonát állomásoztat a térségben, többségük az Egyesült Arab Emírségekben teljesít szolgálatot.

Dubajban a hajnali órákban a légvédelmi rendszerek több beérkező lövedéket semmisítettek meg. Dubaj médiaközpontja közleményben erősítette meg, hogy az égen látható fények és robbanások a légvédelmi műveletekhez kapcsolódtak.

A támadás idején több Perzsa-öböl menti ország is jelezte, hogy légvédelme beérkező lövedékeket semmisített meg. Szaúd-Arábia védelmi minisztériuma az X közösségi oldalon közölte, hogy a hadsereg elfogott és megsemmisített egy ballisztikus rakétát. A repeszek a Prince Sultan légibázis közelében hullottak le, de nem okoztak károkat. Kuvait hadserege szintén arról számolt be, hogy több rakétát és drónt lőttek le az ország légterében.

Az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió tudósítása szerint az iráni megtorló támadások során a Perzsa-öböl menti arab államok ellen kilőtt lövedékek több mint fele az Egyesült Arab Emírségeket célozta.

A támadások a légi közlekedést is érintették. Az Emirates légitársaság közölte, hogy a járatai a térség légterének részleges újranyitása csökkentett menetrend szerint közlekednek, míg az Etihad Airways jelezte, hogy kereskedelmi járatai korlátozott járatszámmal közlekednek Abu-Dzabi és több fontos célállomás között.

Anvar Gargás, az Egyesült Arab Emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója a Council of Foreign Relations amerikai agytröszt online rendezvényén kijelentette: Irán támadásai kontraproduktívak, és szerinte végső soron Izrael regionális pozícióját erősíthetik a Perzsa-öböl menti térségben. Irán szerint a támadások az amerikai és izraeli légicsapásokra adott válaszlépések, és kizárólag a térségben található amerikai érdekeltségeket veszik célba.

Borítókép: Kilőtt rakéta (Fotó: AFP)

