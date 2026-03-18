Egyre nő a feszültség: iráni lövedék csapódott be egy ausztrál bázis közelében

Az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió tudósítása szerint az iráni megtorló támadások során a Perzsa-öböl menti arab államok ellen kilőtt lövedékek több mint fele az Egyesült Arab Emírségeket célozta.

A támadások a légi közlekedést is érintették. Az Emirates légitársaság közölte, hogy a járatai a térség légterének részleges újranyitása csökkentett menetrend szerint közlekednek, míg az Etihad Airways jelezte, hogy kereskedelmi járatai korlátozott járatszámmal közlekednek Abu-Dzabi és több fontos célállomás között.

Anvar Gargás, az Egyesült Arab Emírségek elnökének diplomáciai tanácsadója a Council of Foreign Relations amerikai agytröszt online rendezvényén kijelentette: Irán támadásai kontraproduktívak, és szerinte végső soron Izrael regionális pozícióját erősíthetik a Perzsa-öböl menti térségben. Irán szerint a támadások az amerikai és izraeli légicsapásokra adott válaszlépések, és kizárólag a térségben található amerikai érdekeltségeket veszik célba.

