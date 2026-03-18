Feketén azért pörög az olajbiznisz a lezárt Hormuzi-szorosban

A közel-keleti háború kitörése óta a világ feszülten figyeli a Hormuzi-szorost, a globális olaj- és gázkereskedelem legfontosabb ütőerét. Bár a hivatalos kommunikáció szerint a forgalom a térséget ért mintegy húsz támadás miatt gyakorlatilag leállt, a tengerészeti adatok egy jóval árnyaltabb és sokak számára meglepő képet festenek. A Lloyd’s List Intelligence és a Kpler elemzőcégek adatai alapján március első felében mintegy kilencven hajó – köztük 16 olajtanker – kelt át a „lezárt” szoroson, írja az APNEWS.

Lassabban, de áthalad az olaj

Bár ez a szám messze elmarad a békeidőben megszokott napi 100–135 áthaladástól, de az egyértelmű, hogy a blokád nem abszolút. A Kpler becslése szerint Irán a háború kezdete óta jóval több mint 16 millió hordó olajat tudott exportálni. A legnagyobb felvevőpiac – a nyugati szankciók és a biztonsági kockázatok ellenére – továbbra is Kína.

Fantomhajók és mentőövek

A szoroson áthaladó hajók összetétele sokatmondó. A Lloyd’s List szerint a forgalom jelentős részét az úgynevezett „fantomhajók” (dark fleet) teszik ki. Ezek a jellemzően Iránhoz köthető, a nyugati szankciókat és ellenőrzéseket megkerülő tankerek úgy manővereznek, hogy kikapcsolják a nyomkövetőiket.

Azonban nem csak a feketepiac szereplői jutnak át. A MarineTraffic adatai szerint számos hajó kínai kötődésűnek vagy kínai személyzettel rendelkezőnek vallja magát, bízva abban, hogy a Peking és Teherán közötti szoros politikai kapcsolat megvédi őket a támadásoktól.

Az ázsiai diplomácia is gőzerővel dolgozik a háttérben. Az indiai állami hajózási társaság két, cseppfolyósított gázt (LPG) szállító hajója a napokban sikeresen áthaladt a szoroson. Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszter a Financial Timesnak elismerte: a sikeres tranzit az iráni vezetéssel folytatott közvetlen tárgyalások eredménye. Hasonló diplomáciai utat jár be Pakisztán és Irak is, hogy biztosítsa saját energiaellátását.

Richard Meade, a Lloyd’s List főszerkesztője szerint ezek a hajók diplomáciai hátszéllel, egy Irán által hallgatólagosan biztosított biztonságos folyosón, közvetlenül a perzsa partok mentén haladnak át.

Amerikai engedmények

A kettős játék eredménye, hogy miközben Irán folyamatosan profitál az olajeladásokból, a globális piacokat egyúttal rettegésben tartja. A konfliktus kezdete óta a kőolaj ára több mint negyven százalékkal ugrott meg, és stabilan száz dollár felett mozog hordónként. Teherán nyíltan megfenyegette az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy nekik és szövetségeseiknek egyetlen liter olajat sem enged át.