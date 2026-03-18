A közel-keleti térségért is felelős amerikai irányítási törzs közösségi médiában megjelent közleménye szerint a washingtoni idő szerint a kedd esti órákban végrehajtott légicsapások megerősített iráni rakétalétesítmények ellen irányultak. „Irán tengeri rakétái ezeken a helyszíneken kockázatot hordoztak a nemzetközi áruszállításra a szorosban” – olvasható a közleményben.
Óriásbombákkal csapott le az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros térségében
Az Egyesült Államok két és fél tonnás óriásbombákat vetett be iráni célpontok ellen a Hormuzi-szoros térségében – közölte a Központi Parancsnokság kedden.
Donald Trump elnök kedden többször elégedetlenségét fejezte ki a NATO-szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelmének megteremtésére.
Az elnök kérdésre válaszolva közölte, hogy felülvizsgálhatja az Egyesült Államok és a NATO viszonyát, és nem zárta ki a kilépést sem.
Szintén kedden az Egyesült Államok iraki nagykövetsége azonnali távozásra szólított fel minden amerikai állampolgárt Irakból, a megnövekedett terrorveszélyre hivatkozva.
Iránhoz közel álló terrorista fegyveres csoportok által elkövetett támadások köznyilvános helyszíneken, így szállodákban jelentős veszélyt jelentenek a közbiztonságra
– olvasható a közleményben.
A Közel-Keleten tovább fokozódik a feszültség: a háború tizennyolcadik napján Irán több hullámban indított rakétatámadást Izrael ellen. Emmanuel Macron közölte, hogy Franciaország a bombázások ideje alatt nem csatlakozik a Hormuzi-szoros védelmét célzó műveletekhez, ugyanakkor a helyzet enyhülése esetén nem zárta ki a részvételt a stratégiai jelentőségű hajózási útvonal biztosításában.
Izrael is támadást indított
Az izraeli hadsereg közölte, hogy kedden megtámadta a Hezbollah bejrúti parancsnokságait, csapást mértek három rakétaindító állásra is. Ezek célja a várhatóan nagy erejű Hezbollah-rakétatámadás megzavarása volt – hangsúlyozták.
