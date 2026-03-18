Óriásbombákkal csapott le az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros térségében

Az Egyesült Államok két és fél tonnás óriásbombákat vetett be iráni célpontok ellen a Hormuzi-szoros térségében – közölte a Központi Parancsnokság kedden.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 6:29
Donald Trump amerikai elnök Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
A közel-keleti térségért is felelős amerikai irányítási törzs közösségi médiában megjelent közleménye szerint a washingtoni idő szerint a kedd esti órákban végrehajtott légicsapások megerősített iráni rakétalétesítmények ellen irányultak. „Irán tengeri rakétái ezeken a helyszíneken kockázatot hordoztak a nemzetközi áruszállításra a szorosban” – olvasható a közleményben.

Képünk illuszráció – az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre iráni rakétalétesítmények ellen a Hormuzi-szoros térségében Fotó: AFP

Donald Trump elnök kedden többször elégedetlenségét fejezte ki a NATO-szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelmének megteremtésére. 

Az elnök kérdésre válaszolva közölte, hogy felülvizsgálhatja az Egyesült Államok és a NATO viszonyát, és nem zárta ki a kilépést sem.

Szintén kedden az Egyesült Államok iraki nagykövetsége azonnali távozásra szólított fel minden amerikai állampolgárt Irakból, a megnövekedett terrorveszélyre hivatkozva. 

Iránhoz közel álló terrorista fegyveres csoportok által elkövetett támadások köznyilvános helyszíneken, így szállodákban jelentős veszélyt jelentenek a közbiztonságra

 – olvasható a közleményben.

A Közel-Keleten tovább fokozódik a feszültség: a háború tizennyolcadik napján Irán több hullámban indított rakétatámadást Izrael ellen. Emmanuel Macron közölte, hogy Franciaország a bombázások ideje alatt nem csatlakozik a Hormuzi-szoros védelmét célzó műveletekhez, ugyanakkor a helyzet enyhülése esetén nem zárta ki a részvételt a stratégiai jelentőségű hajózási útvonal biztosításában.

Izrael is támadást indított

Az izraeli hadsereg közölte, hogy kedden megtámadta a Hezbollah bejrúti parancsnokságait, csapást mértek három rakétaindító állásra is. Ezek célja a várhatóan nagy erejű Hezbollah-rakétatámadás megzavarása volt – hangsúlyozták.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
