hormuzi - szorosszaúd - arábiairáni

Újabb ország lépett be az iráni háborúba

A szaúdi légierő március végén végrehajtott, eddig nyilvánosságra nem hozott támadásai az első ismert esetek, amikor a királyság közvetlenül Irán területén hajtott végre katonai akciót, válaszul az ellenük indított iráni rakéta- és dróntámadásokra a közel-keleti háborúban. A csapásokat követően jelentősen csökkent az Iránból érkező támadások száma, majd diplomáciai egyeztetések és további fenyegetések után a felek informális de-eszkalációban állapodtak meg.

Kozma Zoltán
2026. 05. 13. 6:37
Utcaképek Teheránból, Iránból, 2026. május 12-én (Fotó: AFP)
Szaúd-Arábia hagyományosan az amerikai hadsereg védelmére támaszkodik. 

Az iráni háború egyre inkább kiszélesedik

A szaúdi csapások rávilágítanak a konfliktus szélesedésére. Az amerikai és izraeli csapások óta Irán mind a hat öböl menti államot rakétákkal és drónokkal támadta, nemcsak amerikai katonai bázisokat, hanem civil helyszíneket, repülőtereket és olajipari infrastruktúrát is, és lezárta a Hormuzi-szorost, megzavarva a globális kereskedelmet.

Az Egyesült Arab Emírségek is katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen, jelentette hétfőn a Wall Street Journal.

Ali Vaez, a Nemzetközi Válságcsoport iráni projektigazgatója szerint a szaúdi megtorló csapások Irán ellen, majd a feszültség enyhítéséről szóló megállapodás „mindkét fél részéről pragmatikus felismerést mutatnának annak tekintetében, hogy az ellenőrizetlen eszkaláció elfogadhatatlan költségekkel jár”.

Irán és Szaúd-Arábia – a Közel-Kelet két vezető síita és szunnita muszlim hatalma – régóta egymással szemben álló csoportokat támogat a régió konfliktusaiban. Egy Kína közvetítésével 2023-ban létrejött enyhülés eredményeként helyreálltak a kapcsolatok, beleértve a jemeni, Irán által támogatott húszik és Szaúd-Arábia közötti, azóta is fennálló tűzszünetet is.

Mint arról lapunk korábban írt, Pakisztán visszautasította azokat a vádakat, melyek szerint iráni katonai repülőgépeket rejtegetett volna egy esetleges amerikai csapás elől. Eközben a törékeny amerikai–iráni tűzszünet, amelynek létrehozásában Iszlámábád is közreműködött, egyre inkább veszélybe kerül – számolt be róla az Al Jazeera.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
