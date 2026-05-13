Újabb ország lépett be az iráni háborúba

Az Egyesült Arab Emírségek is katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen, jelentette hétfőn a Wall Street Journal.

Ali Vaez, a Nemzetközi Válságcsoport iráni projektigazgatója szerint a szaúdi megtorló csapások Irán ellen, majd a feszültség enyhítéséről szóló megállapodás „mindkét fél részéről pragmatikus felismerést mutatnának annak tekintetében, hogy az ellenőrizetlen eszkaláció elfogadhatatlan költségekkel jár”.

Irán és Szaúd-Arábia – a Közel-Kelet két vezető síita és szunnita muszlim hatalma – régóta egymással szemben álló csoportokat támogat a régió konfliktusaiban. Egy Kína közvetítésével 2023-ban létrejött enyhülés eredményeként helyreálltak a kapcsolatok, beleértve a jemeni, Irán által támogatott húszik és Szaúd-Arábia közötti, azóta is fennálló tűzszünetet is.