Gyors, de nem tévedhetetlen, mégis egyre többen vonják be az utazástervezésbe

Zavaró, hogy esetenként olyan helyet – éttermeket, bárokat, kávézókat – ajánl, amik már bezártak, esetleg a szezonon túl nem működnek. Ha behatárolt időnk van, és két ilyen baki közbejön, az azért idegesítő. Emellett az árakkal kapcsolatban sem naprakészek a programok, előfordul, hogy mellélőnek. Viszont neki köszönhettük az egyik legjobb éttermi élményünket is, abban elég ügyes, hogy ár-érték arányban a legjobb, a visszajelzések alapján kiválónak minősített helyeket ajánljon – foglalja össze az előnyöket.

Kifejezetten gyakorlati kérdésekben hasznos

Egy másik megkérdezett először csak alapvető kérdéseket tett fel a chatbotnak olyasmiről, hogy melyek a legfontosabb látnivalók a tervezett városban. Az MI-ügynök javasolta, hogy megtervez egy háromnapos utat, szívesen ajánl éttermeket, szórakozóhelyeket. A kínálatban persze a legdrágább, legtrendibb helyek szerepeltek először, amit a válaszadó nem igazán tudott volna megfizetni. Így elkezdte az igényeikhez alakítva pontosabbra szabni a kéréseket, és onnantól a pénztárcájuknak és igényeiknek megfelelő programokat ajánlott az „ügynök”. Kamasz gyermeke számára például tinédzsereknek szóló programokat kért és kapott, amelyek igen jó tippnek bizonyultak.

Szerinte a mesterséges intelligencia egy utazás megszervezésekor kifejezetten a gyakorlati kérdésekben hasznos:

milyen vonatot célszerű választani,

hol kapunk olcsóbban jegyet,

melyik helyi busz megy ki a tengerpartra,

milyen kedvezmények vannak a múzeumokban,

melyik élelmiszerbolt az olcsóbb,

merre találunk a helyiek által látogatott éttermeket.

Arra azért figyelni kell, hogy az MI sokszor kitalált, valótlan információkat ad, nem pontos, akár a nyitvatartás szempontjából sem. Előfordul, hogy nem létező helyet ajánl, de mindenképpen jelentősen felgyorsítja a tervezést, jól lehet optimalizálni vele többnapos csillagtúrákat, sok időt megspórol az ember vele, és a költségtervezést is megbízhatóan elvégzi, ha megfelelően utasítjuk – véli az illető.

Nem mindenki szorul rá az MI segítségére

Egy sokat utazót is kérdeztem, aki, mint mondta, mindig maga tervezi meg az utakat, nem irodával megy. Az utóbbi nagyjából fél évben viszont kíváncsiságból elkezdte kérdezgetni a mesterséges intelligenciát. Egyszer egy hosszabb, több szigetet érintő, Fülöp-szigeteki utazásnál kérte meg, hogy tervezzen az adott időkeretbe beleférő útitervet, szállásokkal, belföldi repülőjáratokkal, kompozásokkal.

Elkészült, sok hasznos ötlet is akadt a tervben, de például a szállásoknál én sokkal jobbakat és költséghatékonyabbakat találtam, és ugyanígy a belső repülőjáratoknál is kedvezőbb áron találtam jegyeket, mint amiket a chatbot ajánlott

– jegyezte meg az illető.