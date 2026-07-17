Hiába a haladék, újabb milliárdokat vontak le Budapest számlájáról

A főváros pénzügyi helyzete továbbra is feszült. A Portfólió beszámolója szerint a számlaegyenleg jelenleg mintegy 60 milliárd forintos mínuszt mutat, amelyet folyószámlahitellel finanszíroznak. A 29 milliárd forintos elvonás havi kamatterhe Kiss Ambrus számításai szerint

megközelíti a 150 millió forintot.

A főigazgató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs közvetlen működési veszély, a bérek kifizetése biztosított, ugyanakkor a főváros pénzügyi mozgástere tovább szűkült.

A mostani fejlemény azért is figyelemre méltó, mert a kormány korábban jelezte: tárgyalásokat kíván folytatni Budapest hosszú távú finanszírozásáról. Az átütemezésről szóló rendelet indoklása is arra utalt, hogy a cél a főváros működőképességének megőrzése és a pénzügyi rendezés előkészítése. Ugyanakkor amint arról már korábban is beszámoltunk, a főpolgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetségével közösen június 3-án tárgyalásokat folytatott Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel. Az eseményen azonban semmilyen eredményt nem sikerült elérnie Karácsony Gergelynek.

A főpolgármester akkor a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság kertjében tartott egy sajtótájékoztatót, amelyben hosszasan ostorozta az előző kormányt, arról azonban nem beszélt, miért nem a miniszterrel közösen tartották a sajtótájékoztatót, az eseményt pedig miért a főváros minisztériummal szomszédos épületében rendezték meg.

Az is kiderült, hogy Karácsony Gergely a főváros pénzügyi helyzetét érintő problémákat nem vetette fel az egyeztetésen.