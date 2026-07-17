szolidaritási hozzájáruláskiss ambrusmagyar közlönymagyar államkincstárfővárosi önkormányzat

Hiába a haladék, újabb milliárdokat vontak le Budapest számlájáról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Noha a kormány októberig haladékot adott a Fővárosi Önkormányzatnak a 86 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetésére, a Magyar Államkincstár ennek ellenére 7,5 milliárd forintot inkasszált Budapest számlájáról. A főváros szerint az idei évben így már összesen 29 milliárd forintot vontak el különböző jogcímeken, miközben a város pénzügyi helyzete továbbra is feszült.

Gábor Márton
2026. 07. 17. 11:20
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A főváros pénzügyi helyzete továbbra is feszült. A Portfólió beszámolója szerint a számlaegyenleg jelenleg mintegy 60 milliárd forintos mínuszt mutat, amelyet folyószámlahitellel finanszíroznak. A 29 milliárd forintos elvonás havi kamatterhe Kiss Ambrus számításai szerint 

megközelíti a 150 millió forintot.

A főigazgató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs közvetlen működési veszély, a bérek kifizetése biztosított, ugyanakkor a főváros pénzügyi mozgástere tovább szűkült.

A mostani fejlemény azért is figyelemre méltó, mert a kormány korábban jelezte: tárgyalásokat kíván folytatni Budapest hosszú távú finanszírozásáról. Az átütemezésről szóló rendelet indoklása is arra utalt, hogy a cél a főváros működőképességének megőrzése és a pénzügyi rendezés előkészítése. Ugyanakkor amint arról már korábban is beszámoltunk, a főpolgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetségével közösen június 3-án tárgyalásokat folytatott Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel. Az eseményen azonban semmilyen eredményt nem sikerült elérnie Karácsony Gergelynek. 

A főpolgármester akkor a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság kertjében tartott egy sajtótájékoztatót, amelyben hosszasan ostorozta az előző kormányt, arról azonban nem beszélt, miért nem a miniszterrel közösen tartották a sajtótájékoztatót, az eseményt pedig miért a főváros minisztériummal szomszédos épületében rendezték meg.

Az is kiderült, hogy Karácsony Gergely a főváros pénzügyi helyzetét érintő problémákat nem vetette fel az egyeztetésen.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester és Orbán Árpád, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekforsthoffer ágnes

Forsthoffer tehet egy szívességet

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha Forsthoffer Ágnes a megfosztási eljárás előtt maga írja alá a módosítást, akkor azt a lehetőséget is eljátssza, hogy a saját kormányának hatalmát stabil, európai szinten is védhető alapokra helyezze.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu