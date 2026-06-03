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Reformmal érkeztek Karácsonyék, de semmire nem mentek vele

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A főpolgármester és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöksége igyekszik sikernek beállítani az egyeztetést. A tárgyalás végén azonban a delegáció nem tudott érdemi eredményről beszámolni.

Gábor Márton
2026. 06. 03. 12:32
A magyar önkormányzatok jövőjéről és az önkormányzati rendszer új kihívásairól sajtótájékoztatót tart Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) társelnöke, Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke és Eszes Bél
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Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

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