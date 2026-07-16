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Lisztes Krisztián kemény szóval jellemezte Borbély Balázst a Fradi–Vojvodina visszavágó előtt

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A Ferencváros 2-1-es előnyről várja a Vojvodina elleni Európa-liga-selejtező mai visszavágóját (20.15, tv.: M4 Sport). Borbély Balázs nem fedte fel a lapjait, de abban biztos, hogy a telt házas Groupama Aréna közönsége komoly erőt ad majd csapatának. A Győrből érkezett szakember bízik Lisztes Krisztiánban, aki elárulta, Borbély Balázs milyen edző.

Novák Miklós
2026. 07. 16. 5:45
Borbély Balázs fejlődést vár a Fraditól Forrás: FTC
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Naby Keita meg akarja hálálni a bizalmat

Naby Keita helye viszont sziklaszilárdnak tűnik. A korábbi Liverpool-játékos Robbie Keane irányítása alatt háttérbe szorult, Borbély viszont Újvidéken a kezdőbe állította, és Keita vezéregyéniségként futballozott, ráadásul ő készítette elő Bamidele Yusuf győztes gólját. A guineai középpályás szerint sokat jelent számára az új edző és a stáb bizalma. Úgy érzi, a jó felkészülés után visszatalált a formájához, és ezt azzal akarja meghálálni, hogy minden áldozatot meghoz a csapat sikeréért.

Szűcs Kornél: Nem adja fel a Vojvodina

A Vojvodina eközben nem tekinti lefutottnak a párharcot. Szűcs Kornél kiemelte, a csapata az első mérkőzésen két kapufáig jutott, időnként mezőnyfölényben játszott, ám talán túlságosan tisztelte a Fradit. – Nem adjuk fel, tudjuk, idegenben is legyőzhető a Ferencváros – jelentette ki Szűcs.

A Vojvodina tehát meglepetésre készül, a Fradi pedig telt ház előtt bizonyíthatja, hogy az újvidéki győzelem valóban csak az első lépés volt Borbély Balázs irányításával.

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