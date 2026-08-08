Borbély Balázs megszólalt a Real-meccs előtt: mit jelent ez Nagy Ádám és Lisztes Krisztián számára?

Borbély most elvileg tét nélkül adhat lehetőséget nekik, is, akár az utolsót, hogy bizonyítsanak neki. Ugyanakkor a Fradi kerete még a szűkítés után is olyan nagy, hogy a klubhonlapon felsorolt 34 mezőnyjátékos és 5 kapus közül az edző aligha adhat szó szerint mindenkinek lehetőséget – még akkor sem, ha a sérülteket kivesszük a körből.

Bármennyire is csupán gálameccs tehát a Real Madrid elleni találkozó, több futballista számára mégis valódi téttel bírhat, ahogy az is üzenettel érhet fel, hogy Borbély végül kiket küld pályára a spanyol sztárklub ellen.