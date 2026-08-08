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Borbély Balázs megszólalt a Real-meccs előtt: mit jelent ez Nagy Ádám és Lisztes Krisztián számára?

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Különleges mérkőzésre készül Borbély Balázs csapata: az FTC a Real Madrid ellen lép pályára a Groupama Arénában. A Fradi nyáron kinevezett vezetőedzőjének jól jöhet a mérkőzés: az FTC olyan találkozón csiszolódhat össze még jobban, amely nem tétmeccs, mégis garantált, hogy a futballisták motiváltak lesznek. Több játékos számára kulcsfontosságú lehet a Real Madrid elleni meccs, ide tartozhat Nagy Ádám, Lisztes Krisztián és Gruber Zsombor is.

Koczó Dávid
2026. 08. 08. 6:15
Borbély Balázs a Górnik Zabrze elleni visszavágó előtt a Real Madrid ellen küldheti pályára az FTC-t Fotó: Tumbász Hédi
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Borbély most elvileg tét nélkül adhat lehetőséget nekik, is, akár az utolsót, hogy bizonyítsanak neki. Ugyanakkor a Fradi kerete még a szűkítés után is olyan nagy, hogy a klubhonlapon felsorolt 34 mezőnyjátékos és 5 kapus közül az edző aligha adhat szó szerint mindenkinek lehetőséget – még akkor sem, ha a sérülteket kivesszük a körből.

Bármennyire is csupán gálameccs tehát a Real Madrid elleni találkozó, több futballista számára mégis valódi téttel bírhat, ahogy az is üzenettel érhet fel, hogy Borbély végül kiket küld pályára a spanyol sztárklub ellen.

 

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