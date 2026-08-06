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Ideges lengyelek, boldog Ferencváros, de minden a visszavágón dől el

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Nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, de nyert a Ferencváros a lengyel Górnik Zabrze ellen a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik körében. Az első félidőben Lenny Joseph elképesztő helyzetet hagyott ki, majd a szünet előtt a lengyelek jobban fociztak. A második félidőben egyetlen gól esett, ezt a Ferencváros szerezte, ezzel az előnnyel utazhatnak majd a lengyelországi visszavágóra.

Lantos Gábor
2026. 08. 06. 5:45
A Fradi számára jó eredmény az 1-0-s győzelem a lengyel Górnik Zabrze ellen Fotó: Origo/Tumbász Hédi
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Corbu egyébként legutóbb áprilisban, a Debrecen elleni meccsen volt eredményes, akkor az NBI-es találkozón két gólt szerzett, most egy is elég volt a győzelemhez. A meccs végén még adódott előtte egy helyzet, ezt azonban nem sikerült értékesítenie. 

Osváth Attila nagy munkát végzett a védelemben, ő a következőket mondta a lefújást követően: „Ez az 1-0 jó eredmény, mert nem kaptunk gólt, ez a legfontosabb. Örülünk, hogy előnnyel tudunk menni a visszavágóra. Ami a védőmunkánkat illeti, az első félidő második felében kicsit megtorpantunk. Az első félidő első felében jobban játszottunk. A szünetben rendeztük a sorokat. Mindenki jókor volt jó helyen, mert ha kell, a támadók is besegítettek a védekezésben. Kár, hogy nem lett gól az első félidőben a beadásomból, de a labda kicsit megpattant és ez zavarhatta meg Lenny Josephet” – értékelte a meccset Osváth Attila

A Fradi edzője, Borbély Balázs így értékelt: „Picit hullámzó meccs volt. Jól kezdtük az első félidőt, de a helyzeteket kihagytuk. Mintha ettől megijedtünk volna, ekkor vette át az irányítást a lengyel csapat. Ezt beszéltük meg a szünetben, a második félidőben sokkal jobban játszottunk, kreatívabban fociztunk. A második félidő utolsó része megint hozott pár veszélyes lengyel lehetőséget, ez nem nézett ki annyira jól. Corbu fantasztikusan játszott, fontos gólt lőtt. Nagy Ádámról annyit, hogy minél hamarabb felveheti a ritmust, remélem, hasznos tagja lesz a Fradinak. Ami Corbut illeti, nagyon intelligens focista, látom benne a nagy potenciált. Abszolút bízom benne.

Az 1-0-s előny jó eredmény, de jobban éreznénk magunkat, ha nem 1-0 lenne a vége. Ezzel együtt ezzel az eredménnyel elégedett vagyok, ugyanakkor ez a párharc egyáltalán nincs lefutva.

Mindent megteszünk azért, hogy a második mérkőzésen is mi legyünk a jobbak és továbbjussunk” – fejezte be a meccs utáni nyilatkozatát Borbély Balázs.

Csalódott a lengyelek

A lengyel sajtó első értékelésének lényege arra vonatkozott, hogy az 1-0-s vereséggel a Górnik számára megmaradt az esély a továbbjutásra. „Minden Zarbzéban dől majd el” – ezzel a címmel foglalhatóak össze az első vélemények. Egy másik cikk szerint a Górnik nagy hibát követett el, amikor egyetlen pillanatra hagyott ki a lengyel védelem figyelme, s ezt góllal büntette meg a Fradi. Ebben az írásban azt is kiemelték, hogy a lengyel csapat talán abban bízott, hogy Borbély Balázs együttese az NB I-ben látott gyengébb formáját futja majd, ám ez másképp alakult. 

ISTANBUL, TURKIYE - JULY 21: Michal Gasparik, head coach of Gornik Zabrze, speaks during a post-match press conference following the UEFA Champions League second qualifying round first-leg match between Fenerbahce and Gornik Zabrze at Chobani Stadium in Istanbul, Turkiye, on July 21, 2026. Celal Gunes / Anadolu (Photo by Celal Gunes / Anadolu via AFP)
Michal Gasparik, a Górnik Zabrze edzője csalódottan értékelt - Fotó: CELAL GUNES / ANADOLU

A lengyel csapat edzője, Michal Gasparik a találkozó után a következőket mondta: „Nem játszottunk jól. 

Ebben benne lehetett az a félelem, ami a csapatom játékosait jellemezte, meg az a nyomás, amely egy ilyen mérkőzésen rajtunk van.

Azért vagyok ideges, mert Budapesten is megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre, de nem tudtunk élni ezzel.”

A Fradi tehát továbbra is veretlen az Európa-ligában, s nemzetközi szinten egyelőre sokkal jobban játszik, mint az NB I-ben. A hét végén, szombaton a Real Madrid elleni gálamérkőzés következik a zöld-fehérek számára, majd egy hét múlva Lengyelországban jön a Górnik elleni meccs visszavágója. Azt az összecsapást augusztus 13-án, csütörtökön rendezik majd meg.

 

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