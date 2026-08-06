Ideges lengyelek, boldog Ferencváros, de minden a visszavágón dől el

Corbu egyébként legutóbb áprilisban, a Debrecen elleni meccsen volt eredményes, akkor az NBI-es találkozón két gólt szerzett, most egy is elég volt a győzelemhez. A meccs végén még adódott előtte egy helyzet, ezt azonban nem sikerült értékesítenie.

Osváth Attila nagy munkát végzett a védelemben, ő a következőket mondta a lefújást követően: „Ez az 1-0 jó eredmény, mert nem kaptunk gólt, ez a legfontosabb. Örülünk, hogy előnnyel tudunk menni a visszavágóra. Ami a védőmunkánkat illeti, az első félidő második felében kicsit megtorpantunk. Az első félidő első felében jobban játszottunk. A szünetben rendeztük a sorokat. Mindenki jókor volt jó helyen, mert ha kell, a támadók is besegítettek a védekezésben. Kár, hogy nem lett gól az első félidőben a beadásomból, de a labda kicsit megpattant és ez zavarhatta meg Lenny Josephet” – értékelte a meccset Osváth Attila

A Fradi edzője, Borbély Balázs így értékelt: „Picit hullámzó meccs volt. Jól kezdtük az első félidőt, de a helyzeteket kihagytuk. Mintha ettől megijedtünk volna, ekkor vette át az irányítást a lengyel csapat. Ezt beszéltük meg a szünetben, a második félidőben sokkal jobban játszottunk, kreatívabban fociztunk. A második félidő utolsó része megint hozott pár veszélyes lengyel lehetőséget, ez nem nézett ki annyira jól. Corbu fantasztikusan játszott, fontos gólt lőtt. Nagy Ádámról annyit, hogy minél hamarabb felveheti a ritmust, remélem, hasznos tagja lesz a Fradinak. Ami Corbut illeti, nagyon intelligens focista, látom benne a nagy potenciált. Abszolút bízom benne.

Az 1-0-s előny jó eredmény, de jobban éreznénk magunkat, ha nem 1-0 lenne a vége. Ezzel együtt ezzel az eredménnyel elégedett vagyok, ugyanakkor ez a párharc egyáltalán nincs lefutva.

Mindent megteszünk azért, hogy a második mérkőzésen is mi legyünk a jobbak és továbbjussunk” – fejezte be a meccs utáni nyilatkozatát Borbély Balázs.

Csalódott a lengyelek

A lengyel sajtó első értékelésének lényege arra vonatkozott, hogy az 1-0-s vereséggel a Górnik számára megmaradt az esély a továbbjutásra. „Minden Zarbzéban dől majd el” – ezzel a címmel foglalhatóak össze az első vélemények. Egy másik cikk szerint a Górnik nagy hibát követett el, amikor egyetlen pillanatra hagyott ki a lengyel védelem figyelme, s ezt góllal büntette meg a Fradi. Ebben az írásban azt is kiemelték, hogy a lengyel csapat talán abban bízott, hogy Borbély Balázs együttese az NB I-ben látott gyengébb formáját futja majd, ám ez másképp alakult.