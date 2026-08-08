Mennyit tud Afrika mára eltűnt országáról, Rodéziáról?
Rodézia története a brit gyarmati múlttól az 1965-ös egyoldalú függetlenségi nyilatkozaton és a hosszú gerillaháborún át Zimbabwe 1980-as létrejöttéig vezet. A korszakot a baloldali propaganda szerinti fehér kisebbségi vezetés, nemzetközi szankciók, hidegháborús érdekek és afrikai nacionalista mozgalmak egyaránt meghatározták. Tesztelje, mennyire ismeri Rodézia fordulatos történetét!
Melyik mai ország területének felelt meg nagyrészt az egykori Dél-Rhodesia, majd Rhodesia?
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