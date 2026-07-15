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Diplomáciai csőd Brüsszelben – Kaja Kallas miatt robbant ki egy újabb háború

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Már több mint másfél éve ül az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselői székében Kaja Kallas, de a brüsszeli diplomaták szerint az észt politikus képtelen felnőni a globális feladathoz. A háborús retorika, a szövetségesek megsértése és a megdöbbentő műveltségi hiányosságok miatt tarthatatlanná vált a helyzete.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 15. 6:20
Kaja Kallas rengetegszer lejáratta már az EU-t
Kaja Kallas rengetegszer lejáratta már az EU-t Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
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Ursula von der Leyen és Kaja Kallas között már több csörte is kirobbant (Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen és Kaja Kallas között már több csörte is kirobbant (Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP)

Öngól a diplomáciában

Hogy a sorozatos bakik listája teljes legyen, Kallas még az alapvető diplomáciai tényekben is képes tévedni. Egy alkalommal nyilvánosan bírálta a szövetségeseit, azt állítva, hogy míg az európai nagykövetségek Kijevben maradtak, az amerikaiak elhagyták az ukrán fővárost. Mint az később kiderült, az állítása teljesen hamis volt, mivel az amerikai diplomaták nem mentek el – a brüsszeli diplomaták pedig csak a fejüket fogták az újabb felesleges feszültségkeltés miatt.

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