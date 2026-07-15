Diplomáciai csőd Brüsszelben – Kaja Kallas miatt robbant ki egy újabb háború

Ursula von der Leyen és Kaja Kallas között már több csörte is kirobbant (Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP)

Öngól a diplomáciában

Hogy a sorozatos bakik listája teljes legyen, Kallas még az alapvető diplomáciai tényekben is képes tévedni. Egy alkalommal nyilvánosan bírálta a szövetségeseit, azt állítva, hogy míg az európai nagykövetségek Kijevben maradtak, az amerikaiak elhagyták az ukrán fővárost. Mint az később kiderült, az állítása teljesen hamis volt, mivel az amerikai diplomaták nem mentek el – a brüsszeli diplomaták pedig csak a fejüket fogták az újabb felesleges feszültségkeltés miatt.