Globál Nógrádi Györggyel – Így dönti el Trump, hogy mi lesz Európa sorsa + videó
Minden idők egyik legfeszültebb találkozójaként vonul be a történelembe a nemrég lezárult ankarai NATO-csúcstalálkozó. Vajon a családi vitának beállított gondok valóban áthidalhatók, vagy a szövetség lassú agóniájának vagyunk szemtanúi? Nógrádi György elemzi az elmúlt hetek eseményeit.
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