Fagylalt: Sok helyen luxusárat kérnek a régen filléres kedvencért

Vége a filléres fagyizós hétvégéknek

A tavaszi elemzések arra is figyelmeztettek, hogy a hazai reálbérek alakulása mellett a fagylalt kezd kicsúszni a „filléres családi program” kategóriából. Mivel egy többgyermekes család hétvégi fagyizása már könnyen többezer forintos tétellé válik, a cukrászdák kénytelenek voltak óvatosan árazni, hogy ne veszítsék el a volumenalapú értékesítést a bolti, dobozos jégkrémekkel szemben.