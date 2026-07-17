Szakács Istvánt felmentették, hálás a széleskörű összefogásért a jobboldali influenszer
Elértük Szakács Istvánt, azt nyilatkozta, hogy nem állnak meg, viszik tovább az ügyet. Szerinte ha nem állnak ki ennyien mellette, akkor még mindig börtönben ülne. Szakács István azt is elárulta, mi lehet a következő lépés az ügyében.
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