– Bízunk abban, hogy az Alkotmánybíróság betölti alkotmányos szerepét, kizárólag az Alaptörvény alapján dönt, és a beadványok elbírálása során nem enged Magyar Péter politikai nyomásgyakorlásának. Mi továbbra is minden rendelkezésünkre álló alkotmányos eszközzel fellépünk az önkény ellen, Magyarországért és a magyar emberekért – magyarázta Tuzson.
Négy ügyben az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz a Tisza-kormány döntései miatt
A Fidesz ismét az Alkotmánybírósághoz fordul több, a Tisza-kormány által elfogadott jogszabály miatt. Tuzson Bence szerint a kabinet több intézkedése is sérti az Alaptörvényt, ezért a volt kormánypárt jogi úton kíván fellépni a társasházakat, civil szervezeteket és a vizsgálóbizottságok működését érintő szabályozásokkal szemben.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!