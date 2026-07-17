Négy ügyben az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz a Tisza-kormány döntései miatt

– Bízunk abban, hogy az Alkotmánybíróság betölti alkotmányos szerepét, kizárólag az Alaptörvény alapján dönt, és a beadványok elbírálása során nem enged Magyar Péter politikai nyomásgyakorlásának. Mi továbbra is minden rendelkezésünkre álló alkotmányos eszközzel fellépünk az önkény ellen, Magyarországért és a magyar emberekért – magyarázta Tuzson.