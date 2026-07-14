Megérkezett Brüsszel válasza a Tisza-kormány alaptörvény-módosításra + videó

László András pedig rámutatott: a köztársasági elnök eltávolítása csak az első lépés. Nyilvános fenyegetések érték az Alkotmánybíróság elnökét és több alkotmánybírót, valamint a Kúria, az Állami Számvevőszék, a médiahatóság és a Legfőbb Ügyészség vezetőit is. A kormány módszeresen számolja fel a független intézmények rendszerét.

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselői felszólították az Európai Bizottságot, hogy egyértelműen mondja ki:

összeegyeztethetőnek tartja-e az európai demokratikus normákkal a visszamenőleges hatályú alkotmányozást, a politikai verseny korlátozását, a képviselői mandátumok utólagos korlátozását, valamint a független intézmények vezetőinek politikai alapon történő eltávolítását?

A képviselőcsoport szerint a demokratikus alapelvek minden tagállamra egyformán vonatkoznak. Ha Brüsszel csak akkor emeli fel a szavát, amikor az politikai érdekeit szolgálja, akkor a jogállamiság és a demokratikus alapelvek nem közös európai értékek, hanem politikai fegyverré válnak.

Síri csend a sajtónak

Lapunk is megkereste nemrég az Európai Bizottságot, a levélben arra voltunk kíváncsiak, hogy mit gondolnak a Tisza-kormány jogalkotási módszereiről. A kérdéseink rettentő egyszerűek voltak: