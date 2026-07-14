Megérkezett Brüsszel válasza a Tisza-kormány alaptörvény-módosításra + videó

László András pedig rámutatott: a köztársasági elnök eltávolítása csak az első lépés. Nyilvános fenyegetések érték az Alkotmánybíróság elnökét és több alkotmánybírót, valamint a Kúria, az Állami Számvevőszék, a médiahatóság és a Legfőbb Ügyészség vezetőit is. A kormány módszeresen számolja fel a független intézmények rendszerét.
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselői felszólították az Európai Bizottságot, hogy egyértelműen mondja ki:
összeegyeztethetőnek tartja-e az európai demokratikus normákkal a visszamenőleges hatályú alkotmányozást, a politikai verseny korlátozását, a képviselői mandátumok utólagos korlátozását, valamint a független intézmények vezetőinek politikai alapon történő eltávolítását?
A képviselőcsoport szerint a demokratikus alapelvek minden tagállamra egyformán vonatkoznak. Ha Brüsszel csak akkor emeli fel a szavát, amikor az politikai érdekeit szolgálja, akkor a jogállamiság és a demokratikus alapelvek nem közös európai értékek, hanem politikai fegyverré válnak.
Síri csend a sajtónak
Lapunk is megkereste nemrég az Európai Bizottságot, a levélben arra voltunk kíváncsiak, hogy mit gondolnak a Tisza-kormány jogalkotási módszereiről. A kérdéseink rettentő egyszerűek voltak:
- Mi az Európai Bizottság álláspontja a magyar kormány azon jogalkotási lépéseivel kapcsolatban, amelyek hivatalban lévő, magas rangú közjogi tisztségviselők – például alkotmánybírák – önkényes eltávolítására irányulnak a törvényes mandátumuk lejárta előtt?
- Osztozik-e az Európai Bizottság azokban a hazai és nemzetközi aggodalmakban, melyek szerint a jelenlegi kormány azon kísérletei, amelyek eseti jellegű alkotmánymódosításokkal kényszerítenék ki Sulyok Tamás köztársasági elnöki mandátumának megszüntetését, sértik a jogállamisági kritériumokat?
- Befolyásolhatják-e negatívan ezek a vitatott jogi gyakorlatok, valamint az ebből fakadó belföldi alkotmányos feszültségek a folyamatban lévő tárgyalásokat, illetve a jelenleg zárolt uniós források Magyarország számára történő felszabadítására vonatkozó jövőbeli értékeléseket?
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