Hiába kérdeztük Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság mélyen hallgat a Tisza-kormány Tisztítótűz műveletéről

Magyar Péter szerint a megválasztása elég felhatalmazás Sulyok Tamás eltávolítására (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Súlyos problémák Magyar Péter és a Tisza-kormány jogalkotásával

A jogi és politikai elemzők jelentős része szerint a Tisza-kormány módszere kimeríti a személyre szabott jogalkotás fogalmát. Ez az az eljárás, amelyet az Európai Unió intézményei – köztük maga az Európai Bizottság is – az elmúlt évtizedben számtalanszor, a leghangosabban ítéltek el, ha a kontinens bármely országában felütötte a fejét. A mandátumok lejárta előtti, törvényi úton történő sorcsere ugyanis alapjaiban rengetheti meg a jogbiztonságot és az intézményrendszer függetlenségét. Ehhez képest az uniós döntéshozók most behúzták a kéziféket.