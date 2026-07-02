Tisza-kormányUrsula von der LeyenMagyar Péter

Hiába kérdeztük Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság mélyen hallgat a Tisza-kormány Tisztítótűz műveletéről

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Levélben kerestük meg az Európai Bizottság tisztségviselőit annak kapcsán, hogy a Tisza-kormány a Tisztítótűz műveletre keresztelt ámokfutással akar eltakarítani közjogi méltóságokat az útjából. A válasz pedig a mély hallgatás volt. Ursula von der Leyennek hirtelen már nem olyan fontos a jogállamiság az Európai Unióban, ha egy olyan kormányról van szó, amelyik készséggel bólogat?

Odrobina Kristóf
2026. 07. 02. 19:45
Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
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Magyar Péter szerint a megválasztása elég felhatalmazás Sulyok Tamás eltávolítására (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter szerint a megválasztása elég felhatalmazás Sulyok Tamás eltávolítására (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Súlyos problémák Magyar Péter és a Tisza-kormány jogalkotásával

A jogi és politikai elemzők jelentős része szerint a Tisza-kormány módszere kimeríti a személyre szabott jogalkotás fogalmát. Ez az az eljárás, amelyet az Európai Unió intézményei – köztük maga az Európai Bizottság is – az elmúlt évtizedben számtalanszor, a leghangosabban ítéltek el, ha a kontinens bármely országában felütötte a fejét. A mandátumok lejárta előtti, törvényi úton történő sorcsere ugyanis alapjaiban rengetheti meg a jogbiztonságot és az intézményrendszer függetlenségét. Ehhez képest az uniós döntéshozók most behúzták a kéziféket.

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