Új divat? Ismét gépkarabélyokat és pisztolyokat próbáltak becsempészni a szerb határon
Rövid időn belül újra olyan csempész bukott le a déli határon, aki fegyvert próbált behozni illegálisan az országba. Egy júliusi ellenőrzéskor négy gépkarabélyra, több pisztolyra és tárakra bukkantak az adóhivatal emberei, éppen csak napokkal azt követően, hogy AK és Zastava lőfegyverek lapultak egy csomagként feladott hangfalban.
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