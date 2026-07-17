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Több jogkört kér a közterület-felügyelőknek Böröcz László

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Nagyobb intézkedési jogkört biztosítana a közterület-felügyelőknek Böröcz László, Budavár polgármestere. A kerületvezető szerint a rendészek szélesebb jogosítványokkal hatékonyabban segíthetnék a rendőrség munkáját, különösen az éjszakai gyorshajtások, az illegális gyorsulási versenyek és a közterületi rendbontások visszaszorításában.

Gábor Márton
2026. 07. 17. 15:08
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Mire jogosult jelenleg egy közterület-felügyelő?

A közterület-felügyeletről szóló törvény alapján a közterület-felügyelő nem rendőr, hanem önkormányzati rendészeti feladatokat ellátó személy, akinek a jogosítványai elsősorban a közterület rendjének és tisztaságának védelmére terjednek ki.

A jelenlegi szabályok szerint a közterület-felügyelő többek között:

  • igazoltatást kezdeményezhet, vagyis elkérheti a személyazonosító okmányt;
  • felszólíthatja a jogsértőt a jogellenes magatartás abbahagyására;
  • helyszíni bírságot szabhat ki bizonyos szabálysértések és közigazgatási jogsértések esetén;
  • feljelentést tehet szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja esetén;
  • visszatarthatja a tetten ért személyt a rendőrség megérkezéséig, ha a jogszabályi feltételek fennállnak;
  • intézkedhet a közterület jogellenes használata esetén;
  • ellenőrizheti a parkolási szabályok betartását, és meghatározott esetekben intézkedhet a szabálytalanul várakozó járművekkel kapcsolatban;
  • közreműködhet a közrend és a közbiztonság fenntartásában, valamint a rendőrséggel együttműködésben.

Ugyanakkor a közterület-felügyelők jogosítványai több ponton eltérnek a rendőrökétől: például általános nyomozati jogkörrel nem rendelkeznek, nem végezhetnek rendőrségi igazoltatást teljes körű hatáskörrel, és nincs lehetőségük olyan adatbázisok önálló használatára, amelyekhez a rendőrség hozzáfér.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Budavári Önkormányzat)

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