Több jogkört kér a közterület-felügyelőknek Böröcz László

Mire jogosult jelenleg egy közterület-felügyelő?
A közterület-felügyeletről szóló törvény alapján a közterület-felügyelő nem rendőr, hanem önkormányzati rendészeti feladatokat ellátó személy, akinek a jogosítványai elsősorban a közterület rendjének és tisztaságának védelmére terjednek ki.
A jelenlegi szabályok szerint a közterület-felügyelő többek között:
- igazoltatást kezdeményezhet, vagyis elkérheti a személyazonosító okmányt;
- felszólíthatja a jogsértőt a jogellenes magatartás abbahagyására;
- helyszíni bírságot szabhat ki bizonyos szabálysértések és közigazgatási jogsértések esetén;
- feljelentést tehet szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja esetén;
- visszatarthatja a tetten ért személyt a rendőrség megérkezéséig, ha a jogszabályi feltételek fennállnak;
- intézkedhet a közterület jogellenes használata esetén;
- ellenőrizheti a parkolási szabályok betartását, és meghatározott esetekben intézkedhet a szabálytalanul várakozó járművekkel kapcsolatban;
- közreműködhet a közrend és a közbiztonság fenntartásában, valamint a rendőrséggel együttműködésben.
Ugyanakkor a közterület-felügyelők jogosítványai több ponton eltérnek a rendőrökétől: például általános nyomozati jogkörrel nem rendelkeznek, nem végezhetnek rendőrségi igazoltatást teljes körű hatáskörrel, és nincs lehetőségük olyan adatbázisok önálló használatára, amelyekhez a rendőrség hozzáfér.
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