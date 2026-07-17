Több jogkört kér a közterület-felügyelőknek Böröcz László

Mire jogosult jelenleg egy közterület-felügyelő?

A közterület-felügyeletről szóló törvény alapján a közterület-felügyelő nem rendőr, hanem önkormányzati rendészeti feladatokat ellátó személy, akinek a jogosítványai elsősorban a közterület rendjének és tisztaságának védelmére terjednek ki.

A jelenlegi szabályok szerint a közterület-felügyelő többek között:

igazoltatást kezdeményezhet, vagyis elkérheti a személyazonosító okmányt;

felszólíthatja a jogsértőt a jogellenes magatartás abbahagyására;

helyszíni bírságot szabhat ki bizonyos szabálysértések és közigazgatási jogsértések esetén;

feljelentést tehet szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja esetén;

visszatarthatja a tetten ért személyt a rendőrség megérkezéséig, ha a jogszabályi feltételek fennállnak;

intézkedhet a közterület jogellenes használata esetén;

ellenőrizheti a parkolási szabályok betartását, és meghatározott esetekben intézkedhet a szabálytalanul várakozó járművekkel kapcsolatban;

közreműködhet a közrend és a közbiztonság fenntartásában, valamint a rendőrséggel együttműködésben.

Ugyanakkor a közterület-felügyelők jogosítványai több ponton eltérnek a rendőrökétől: például általános nyomozati jogkörrel nem rendelkeznek, nem végezhetnek rendőrségi igazoltatást teljes körű hatáskörrel, és nincs lehetőségük olyan adatbázisok önálló használatára, amelyekhez a rendőrség hozzáfér.