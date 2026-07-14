Magyar Péter megint meg akart alázni egy női politikust, de a kecskeméti polgármester visszadobta a labdát a miniszterelnöknek

– A “közpénztolvaj” kifejezés a miniszterelnök úr szájából - akár jelző, akár tényállítás - nyilvánvalóan büntetőjogi következményekkel járó cselekedet. Nem hiszek az oda-vissza történő sértő üzengetésben, mások alaptalan és idő előtti lejáratásában, tönkretételében. Ezért jelenleg csak méltósággal, de szilárd határozottsággal jelzem, hogy visszautasítom a személyemet ért rágalmakat – jelezte a polgármester.

Leszögezte azt is, hogy nála jobban senki nem várja a hatósági vizsgálat mielőbbi befejezését, amelyhez személy szerint minden információt és segítséget megad, hiszen végeredményben a kecskeméti egyetemet károsították meg, az intézménynek a polgármester szerint jár a pénz.

A polgármester szerint munkatársait is felhívták, hogy nemkívánatos a részvételük az átadón. – Olyan köztisztviselőkről van szó, akik kizárólag szakmai egyeztetésekben dolgoznak 18 éve a Mercedes gyárral – jelezte.

– Engem 2008-ban neveztek ki alpolgármesternek kifejezetten azzal a céllal, hogy a városháza szakmai csapatával segítsük az első Mercedes gyár megépülését. Azóta is ezt tesszük.

Kecskeméti Mercedes a város főterén. Fotó: Szemereyné Pataki Klaudia oldala

A munkatársaimnak semmi közük a politikához. Soha fel sem merült ez. A Mercedes üzem számára pedig mindig magától értetődő volt, hogy minden egyeztetésünk, közös munkánk szakmai jellegű és minden politikai sallangtól mentes – részletezte.

Szemereyné Pataki Klaudia szerint nem az ő személyéről szól az ügy

– Ezek után remélem megértik, hogy ez nem az én személyemről szól, hanem a munkatársaimról, a kecskemétiekről és nem utolsó sorban a Mercedes gyárról. Ez az eset a Mercedesnek a legkellemetlenebb, ők ilyenekhez nem szoktak hozzá, ilyenre nem volt még példa. Mert Magyar Péter miniszterelnök úr visszament a fővárosba, de a Mercedes és az önkormányzat itt marad, továbbra is együtt kell dolgoznunk, és ez az eset nem fogja beárnyékolni a kapcsolatunkat. Nem hagyom, hogy beárnyékolja – ígérte a polgármester.