Ezeket a típusokat fogja gyártani Kecskeméten Európa legnagyobb Mercedes-gyára

Az összes napelemes kapacitás már eléri a 42,3 MWp-t, amivel a gyár áramigényének negyedét lehet fedezni

Fotó: Mercedes-Benz

Kettős gyártási koncepció szerint működik Kecskemét. Míg a 2012-ben átadott északi összeszerelő üzemben eddig csak az belépő „Entry” modellcsaládba tartozó kompakt Mercedesek készültek és készülnek – rugalmasan, a belső égésű és elektromos hajtásokkal ugyanazon a gyártósoron –, addig az újonnan felépített déli csarnokokat kifejezetten a nagyobb méretű, dedikáltan elektromos „coree” modellek, a C és a GLC gyártására alakították ki. Ez a két sorozat a német gyártó két legnépszerűbb típusa, így az elektromos változataik sikere kulcsfontosságú a profittermelő képesség szempontjából.

Négy másodperc alatt gyorsul fel százra a 490 lóerős C 400, pedig közel 2,4 tonnát nyom üresen

Fotó: Gulyás Péter

Jelenleg a régi üzemben – amely a németországi Rastatthozz hasonlóan a kompakt modellekre specializálódott – a hamarosan kifutó, negyedik generációs A-osztály, és az elektromos, valamint belső égésű (hibrid) hajtáslánccal is rendelhető hétszemélyes családi SUV, a második generációs GLB készül. Utóbbi a 2026-os Év Autójának megválasztott CLA technikájára épül (a négyajtós kupé és Shooting brake kombi karosszériával rendelhető új CLA-t elődjétől eltérően viszont már nem nálunk, hanem Németországban gyártják).

Ugynaz a technika, mint a GLC-ben, csak egy alacsonyabb, kupésabb karosszériába építve

Fotó: Gulyás Péter

A most átadott új csarnokban egyelőre csak az új, elektromos C-osztályt szerelik össze, Kínát – ahol a típus nagyobb hátsó lábterű L változatát helyben gyártják – leszámítva a világ összes piacára innen szállítják majd a modellt. Nevét és a hasonló méretet (4,88 méteres hossz) leszámítva semmi köze nincs az új, elektromos generációnak a belső égésű és plug-in hibrid hajtásláncokkal rendelhető „normál” C-osztályhoz, amit a kódnevük is tükröz: az újdonság W520, a hagyományos modell pedig W206 néven szerepel a gyári nyilvántartásban.