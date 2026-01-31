Megérdemelten lett az Év autója? – Mercedes-Benz CLA 250+ EQ teszt

Mi, magyarok megszokhattuk, hogy a CLA első két nemzedéke kicsit a miénk is, azok ugyanis még a Kecskeméten készültek. A 2026-os Év autójának választott harmadik nemzedéket azonban már Németországban és Kínában gyártják, hozzánk az azonos alapokra épülő GLB gyártása került. De az új CLA nemcsak ebben különbözik elődeitől, hanem abban is, hogy

csak tisztán elektromos és 48 voltos hibrid változat létezik belőle.

Tesztünk szereplője, a „250+ EQ technológiával” nevű középső villanyváltozat nem csak a frissen megítélt Év autója cím (52 éve az első a Mercedesnek), hanem a 792 km-es hatótáv okán is nagy durranásnak számít, ugyanis amikor bemutatták, csak a két-háromszor drágább EQE és EQS tudott ennél messzebbre jutni egy töltéssel az Európában kapható villanyautók közül, de ők is csak hajszállal.

Hogy néz ki?

Az új akkumulátornál 20 százalékkal tudták növelni az energiasűrűséget és 30 százalékkal csökkenteni a gyártási költséget

Fotó: Stefler Balázs

Első blikkre ráncfelvarrásnak tűnhet, ami a CLA-val történt, de valójában ez már a következő nemzedék egy új padlólemezen, amelyet elsődlegesen elektromos hajtáshoz terveztek. Az MMA platform 800 voltos elektromos architektúrával rendelkezik, ami egy sztenderd 400 voltoshoz képest gyorsabb tölthetőséget és vékonyabb vezetékeket, könnyebb elektromos alkatrészeket (a magasabb feszültség kisebb áramerősséggel jár) kínál. Megmaradt a négyajtós, lapos, kupénak mondott karosszéria, de

a 4,72 méteres új CLA minden irányban nagyobb az elődjénél,

a hossz 3,5, a szélesség 2,5 centivel gyarapodott, a tengelytávolságot pedig több mint 6 centivel nyújtották meg. A magasság 3 centivel sem lett nagyobb, pedig a padlóban már egy hatalmas kapacitású, 85 kWh-s akkumulátornak is helyet kellett találni.

Elképesztő fényshow-t rendez sötétben a 142 darab apró csillagot tartalmazó zárt maszk

Fotó: Stefler Balázs

Már hagyomány a CLA-k történetében, hogy rekordalacsony légellenállásra törekednek a mérnökök, de ez az elektromos hajtáslánc miatt ezúttal még fontosabb volt.

Kiváló, 0,21-es alaktényezőt sikerült összehozni

(17 colos kerekekkel), ami a negyedik legjobb érték a szériakocsik között, csak a Xiaomi SU7 (0,195), a Lucid Air (0,197) és a Mercedes-Benz EQS (0,2) van előtte. Mivel az EQ-sorozat szappanformája nem aratott egyértelmű sikert a csillagos márka vásárlói körében, a CLA-nál úgy kellett kis légellenállást elérni, hogy a karosszéria klasszikus arányokkal, háromdobozos felépítéssel rendelkezzen, például hosszú motorháztetővel és lépcsős farral. Ez nehezített pálya volt, de minden trükköt bevetettek az aeromérnökök a sima padlótól a gondosan szigetelt fényszóróillesztéseken át a süllyesztett kilincsekig, még a futómű lengőkarjaira is tettek légterelőket, hogy azok is csökkentsék a turbulenciát.