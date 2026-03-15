Egészen hihetetlen lehetőség előtt áll a magyar válogatott

Azt már az isztambuli világbajnoki selejtező előtt jól tudtuk, hogy csak akkor lehet sikeres ez a hőn áhított kvalifikáció, ha a magyar csapat legalább két győzelmet szerez Isztambulban. Ebből az elsőt már az első napon megszereztük azzal, hogy legyőztük a japán csapatot. Aztán szombaton nekünk kedvezően alakultak az eredmények. Argentína – feltehetően már a vasárnapi mérkőzésre gondolva és tartalékolva – simán kikapott Kanadától, és Japán sem tudott nyerni a török csapat ellen. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar női kosárlabda-válogatottnak egyszerű a megoldandó képlet: le kell győzni az argentin csapatot, ebben az esetben egészen biztosan kijutunk a berlini világbajnokságra.

Lelik Réka jó játékára is nagy szükség lesz Argentína ellen a magyar női kosárlabda-válogatottban Fotó: BURAK BASTURK/Middle East Images

Hihetetlen lehetőség előtt áll a magyar női kosárlabda

Előzetesen épp az Argentína elleni mérkőzés volt az, amelyet a legkönnyebbnek gondoltunk az isztambuli utazás előtt. Kétségtelen, hogy az itteni mezőnyben a világranglista helyezések alapján a dél-amerikai válogatott a leggyengébb társulat. Csakhogy ez az argentin csapat Isztambulban képes volt arra, hogy legyőzze a házigazda törököket. Pont ez a váratlan győzelem adja meg nekik a lehetőséget arra, hogy az ellenünk játszott összecsapás számukra is ki-ki mérkőzés legyen. Argentína ellen soha nem játszottunk még hivatalos mérkőzést, ez lesz az első, jó lenne emlékezetessé tenni.

A szombati, Ausztrália elleni összecsapás arra volt jó, hogy Völgyi Péter szövetségi kapitány minden játékosának lehetőséget adjon. Volt, aki jól élt vele, volt, aki nem annyira. Igazából ennek sincs már komoly jelentősége. Le kell győzni Argentínát, és kész. Ugyanakkor ez lesz a magyar csapat negyedik mérkőzése, egyre fáradtabb mindenki (ez a kijelentés az egész mezőnyre igaz), s már érződik, hogy itt fáj meg ott fáj.

Völgyi Péter szövetségi kapitány a szombati mérkőzés után jelezte, hogy Dúl Panka és Juhász Dorka is kisebb sérüléssel bajlódik, de ez egy ilyen tornán szinte természetes.

Mivel a magyar női kosárlabda-válogatott 1998-ban játszott legutóbb a sportág világbajnokságán, óriási szakmai siker lenne a kvalifikáció. Már csak azért is, mert a világbajnokságon összesen 16 csapat indulhat, azaz a világ legszűkebb elitje. Ide bekerülni tényleg nagyszerű dolog, és hatalmas lökést adna annak a csapatnak, amely borzasztó balszerencsés módon maradt le a 2024-es párizsi olimpiáról és nem vehetett részt a 2025-ös Európa-bajnokságon sem. A tavalyi Eb-selejtezők elbukása (a Bulgária elleni kettős vereség) mélypontra lökte a csapatot, innen felállni és vb-re menni egészen hihetetlen bravúr lenne.