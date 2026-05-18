Ukrajnának fordulatot hozhat Magyar Péter, Elon Musk ellen elfogatóparancsot adhatnak ki

A Politico arról ír, hogy Magyarország eddig blokkolta, hogy Ukrajna újabb hivatalos tárgyalási fejezeteket nyisson meg az Európai Unióval folytatott csatlakozási folyamatban, Brüsszelben azonban most arra számítanak, hogy júniusban áttörés jöhet. A lap úgy tudja, a következő hónapokban akár öt tárgyalási klaszter is megnyílhat, a júniusi EU-csúcson pedig már Magyar Péter képviseli hazánkat. A teljes jogú tagság azonban továbbra is távoli kilátás: a blokk tagjai között nincs konszenzus Ukrajna EU-csatlakozásának pontos ütemtervéről.