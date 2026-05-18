A Politico arról ír, hogy Magyarország eddig blokkolta, hogy Ukrajna újabb hivatalos tárgyalási fejezeteket nyisson meg az Európai Unióval folytatott csatlakozási folyamatban, Brüsszelben azonban most arra számítanak, hogy júniusban áttörés jöhet. A lap úgy tudja, a következő hónapokban akár öt tárgyalási klaszter is megnyílhat, a júniusi EU-csúcson pedig már Magyar Péter képviseli hazánkat. A teljes jogú tagság azonban továbbra is távoli kilátás: a blokk tagjai között nincs konszenzus Ukrajna EU-csatlakozásának pontos ütemtervéről.
Ukrajnának fordulatot hozhat Magyar Péter, Elon Musk ellen elfogatóparancsot adhatnak ki
A francia hatóságok elfogatóparancsot adhatnak ki Elon Musk ellen. Ukrajna európai uniós csatlakozása szempontjából fordulópontot hozhatnak a következő hónapok – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
További Külföld híreink
Elon Musk ellen több ügyben is vizsgálat zajlik, miután az általa üzemeltetett chatbot explicit képeket gyártott és tagadta a holokausztot, közösségi platformja, az X pedig a vádak szerint torzító algoritmusokat használ. Az amerikai milliárdos nem jelent meg a kijelölt meghallgatása napján Párizsban, így a francia ügyészség akár elfogatóparancsot is kiadhat ellene.
További Külföld híreink
Az olasz hatóságok vizsgálják, lehetett-e terrormerénylet a szombat esti modenai támadás. Egy másodgenerációs fiatalember hajtott autójával a tömegbe. A súlyos pszichés zavarokkal küzdő férfi tette kísértetiesen emlékeztet korábbi terrormerényletekre. A támadásban nyolcan sérültek meg, közülük négyen továbbra is válságos állapotban vannak. Olasz sajtóértesülések szerint a férfi korábban többször is hangot adott a keresztényekkel szembeni ellenérzéseinek.
További Külföld híreink
Komoly zavargások alakultak ki Hollandiában a kormány bevándorláspolitikája ellen szervezett demonstrációkon. Apeldoorn térségében maszkos tüntetők vonultak az utcákra fáklyákkal és pirotechnikai eszközökkel, miközben több helyszínen összecsapások törtek ki a rendőrség és a demonstrálók között. A holland hatóságok fokozott készültséget rendeltek el, a helyzet pedig továbbra is rendkívül feszült.
További Külföld híreink
Borítókép: Elon Musk amerikai milliárdos (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!