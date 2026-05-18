ukrajnaeurópai tanácselon muskMagyar Péter

Ukrajnának fordulatot hozhat Magyar Péter, Elon Musk ellen elfogatóparancsot adhatnak ki

A francia hatóságok elfogatóparancsot adhatnak ki Elon Musk ellen. Ukrajna európai uniós csatlakozása szempontjából fordulópontot hozhatnak a következő hónapok – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 05. 18. 23:59
Elon Musk amerikai milliárdos (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Politico arról ír, hogy Magyarország eddig blokkolta, hogy Ukrajna újabb hivatalos tárgyalási fejezeteket nyisson meg az Európai Unióval folytatott csatlakozási folyamatban, Brüsszelben azonban most arra számítanak, hogy júniusban áttörés jöhet. A lap úgy tudja, a következő hónapokban akár öt tárgyalási klaszter is megnyílhat, a júniusi EU-csúcson pedig már Magyar Péter képviseli hazánkat. A teljes jogú tagság azonban továbbra is távoli kilátás: a blokk tagjai között nincs konszenzus Ukrajna EU-csatlakozásának pontos ütemtervéről.

Elon Musk ellen több ügyben is vizsgálat zajlik, miután az általa üzemeltetett chatbot explicit képeket gyártott és tagadta a holokausztot, közösségi platformja, az X pedig a vádak szerint torzító algoritmusokat használ. Az amerikai milliárdos nem jelent meg a kijelölt meghallgatása napján Párizsban, így a francia ügyészség akár elfogatóparancsot is kiadhat ellene.

Az olasz hatóságok vizsgálják, lehetett-e terrormerénylet a szombat esti modenai támadás. Egy másodgenerációs fiatalember hajtott autójával a tömegbe. A súlyos pszichés zavarokkal küzdő férfi tette kísértetiesen emlékeztet korábbi terrormerényletekre. A támadásban nyolcan sérültek meg, közülük négyen továbbra is válságos állapotban vannak. Olasz sajtóértesülések szerint a férfi korábban többször is hangot adott a keresztényekkel szembeni ellenérzéseinek.

Komoly zavargások alakultak ki Hollandiában a kormány bevándorláspolitikája ellen szervezett demonstrációkon. Apeldoorn térségében maszkos tüntetők vonultak az utcákra fáklyákkal és pirotechnikai eszközökkel, miközben több helyszínen összecsapások törtek ki a rendőrség és a demonstrálók között. A holland hatóságok fokozott készültséget rendeltek el, a helyzet pedig továbbra is rendkívül feszült.

Borítókép: Elon Musk amerikai milliárdos (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjobboldal

Ilyen tényleg nincs!

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várjuk, hogy Szilágyi alezredes elvtárs mondjon valami okosat…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu