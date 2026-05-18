Musk nem jelent meg a bíróságon, elfogatóparancsot adhatnak ki ellene

Az amerikai milliárdos ellen több ügyben is vizsgálat zajlik, miután az általa üzemeltetett chatbot explicit képeket gyártott és tagadta a holokausztot, közösségi platformja, az X pedig a vádak szerint torzító algoritmusokat használ. Elon Musk nem jelent meg a kijelölt meghallgatása napján Párizsban, így a francia ügyészség akár elfogatóparancsot is kiadhat ellene.

2026. 05. 18. 11:57
Mindezt ráadásul Emmanuel Macron francia elnök és köre még a közelgő választások előtt szeretné elérni, feltehetőleg nem függetlenül attól, hogy a Nemzeti Tömörülés jobboldali párt a mérések szerint példátlan népszerűségnek örvend. 

Musk mindig is nyíltan vállalta, hogy nem támogatja a globalista baloldali propaganda terjedését, ennek megfelelően pedig a politikai indíttatásúnak titulált ügyben nem is válaszolt az algoritmusokkal kapcsolatos megkeresésekre. Musknak azonban egy másik, párhuzamos ügyben is válaszolnia kellene kérdésekre, ezek pedig a xAI vállalat által üzemeltetett Grok mesterséges intelligencia chatbotjával kapcsolatosak. 

A vádak szerint ugyanis a Grok több esetben is tagadta a holokauszt létezését, emellett pedig a hatályos jogszabályokat megszegve szexuális tartalmú képeket is gyártott a felhasználók számára. 

Utóbbi vizsgálatban egyébként Franciaország nincs egyedül, miután Baltimore városa szintén keresetet nyújtott be az xAI ellen, mert a vádirat szerint alig több mint két hét leforgása alatt a chatbot több millió szexuális tartalmú képet generált, többek között kiskorúakról is. Az ezen irányú képgenerálás azonban tiltott, így feltehetőleg a felhasználók maguk kerülték meg ezeket a biztonsági intézkedéseket valamilyen formában. 

Feltehetőleg az incidensektől nem függetlenül a vállalat januárban bejelentette, hogy korlátozza a képszerkesztési funkciókat a chatbotban, és bizonyos joghatóságokban letiltotta a kihívó öltözékben ábrázolt személyekről készíthető képeket. 

A párizsi ügyészség egyébként tudomásul vette, hogy Musk nem jelent meg, azonban a milliárdos nevét nem kimondva jelezték, hogy a folyamatban lévő nyomozást a tanú jelenlétének hiánya nem befolyásolja. Február 4-én egyébként razziát tartottak az X franciaországi központjában, azonban erről bővebb tájékoztatást nem adtak a hatóságok. 

Musk ellen egyébként elméletben elfogatóparancsot is kiadhatnak a francia hatóságok, azonban ez egyelőre nem túl valószínű forgatókönyv. Az azonban kérdés, hogy a választások közeledtével nőni fog-e a nyomás a francia ügyészségen a cselekvés érdekében. 

Borítókép: Elon Musk amerikai vállalkozó (Fotó: AFP)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
