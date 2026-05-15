Christopher NolanOdüsszeiawoke
Elon Musk mindenki szeme láttára nekirohant Christopher Nolannek, szerinte a rendező ezért változtatott az Odüsszeián

A hollywoodi megfelelési kényszer újabb példája lehet Christopher Nolan grandiózus mítoszfeldolgozása, amelyben a történelmi hitelességnél fontosabb lett az identitáspolitikai reprezentáció.

2026. 05. 15. 11:32
Travis Scott Christopher Nolan új filmjében.
Musk egyetértően annyit kommentált Walsh kritikájára,hogy „Igaz”, egy másik bejegyzés alatt pedig azt is írta: „A díjakra pályázik.” A megjegyzés arra az elterjedt vélekedésre utalt, hogy Hollywoodban ma már az Oscar-szempontok és az akadémiai reprezentációs elvárások erősen befolyásolják a szereposztást. 

Az Academy of Motion Picture Arts and Sciences ugyanis néhány éve olyan diverzitási standardokat vezetett be, amelyeknek a legjobb film kategóriában induló alkotásoknak részben meg kell felelniük. 

A kritikusok szerint ez oda vezetett, hogy a klasszikus nyugati történetek szereplőit egyre gyakrabban alakítják az eredeti kulturális közegtől eltérő színészek, miközben fordított helyzetben ugyanez elképzelhetetlen lenne. A Nolan-film körüli vita így már nem pusztán filmes kérdés, hanem a nyugati kultúra önképéről és Hollywood ideológiai irányultságáról szóló konfliktus része lett.

Lupita Nyong'o a 355 című filmben, az Odüsszeiában Szép Helénát fogja megformálni az Oscar-díjas színésznő. Forrás: TMDb
Lupita Nyong'o a 355 című filmben (Forrás: TMDb)

A film láthatóan mindenáron a modern identitáspolitikai trendekhez próbál igazodni, mivel a mostani történet csak a jéghegy csúcsa:

  • Pletykák szerint a transznemű Elliot Page alakíthatja Akhilleuszt , ami a klasszikus karakter modern ideológiai megcsúfolása lenne..
  • Sokan erőltetettnek tartják azt is, hogy Travis Scott szerepet kapott a filmben. Nolan azzal védekezett, hogy a rapet az antik szóbeli költészet modern megfelelőjének tekinti.

Egyes kommentelők szerint Nolan túlságosan saját képére formálja Homéroszt, és inkább Christopher Nolan-filmet készít, mint valódi Odüsszeia-adaptációt. Ez korábban nem okozott akkora gondot, mivel Nolan saját ötletekből dolgozott, A sötét lovag trilógiában és az Oppenheimerben pedig az általa képviselt megközelítés nem volt idegen a címszereplőktől. De ezúttal felvetődik a kérdés, hogy Christopher Nolan valóban új életet lehel-e a klasszikus mítoszba, vagy Hollywood ismét feláldozza a kulturális hitelességet az aktuális ideológiai elvárások oltárán?

 

