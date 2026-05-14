Ingrid Bergmant lenyűgözte, de a Walt Disney Studios figyelmét is felkeltette a magyar együttes

Fotó: Tuba Zoltán

Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője köszöntőjében felidézte Timár Sándornak, a társulat korábbi vezetőjének korszakalkotó munkásságát, amely új szemléletet hozott a magyar néptáncművészetbe. Az együttes története nem csupán művészeti sikerekről szól, hanem egy összetartó közösségről és a magyar kulturális örökség továbbadásáról is – hangsúlyozta. A Hagyományok Háza háttéranyaga szerint a magyar néptáncművészet egyik legmeghatározóbb intézménye, a Magyar Állami Népi Együttes fennállásának 75. évfordulója alkalmából szervezett nagyszabású kiállítással a céljuk az volt, hogy a látogatók ne csupán szemlélői, hanem aktív résztvevői is lehessenek a tárlatnak. Ezért eredeti gyűjtőfelvételek, archív turnéfilmek és oktatóvideók is helyet kaptak a kiállításon, amelyek segítségével az érdeklődők a néptánc alaplépéseit is kipróbálhatják.