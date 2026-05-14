Hagyományok HázaIngrid BergmanMAgyar Állami Népi EgyüttesWalt Disney

Ingrid Bergmant lenyűgözte, de a Walt Disney Studios figyelmét is felkeltette a magyar együttes

A fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes történetéről látható kiállítás péntektől a Hagyományok Házában, ahol korábban nem látható ikonikus viseletekkel, archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 17:02
Czingel Szilvia, a kiállítás kurátora Fotó: Tuba Zoltán
2026.05.14. Mint a forrásvíz – 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes című kiállítás megnyitója a Hagyományok Házában.
Fotó: Tuba Zoltán

 

Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője köszöntőjében felidézte Timár Sándornak, a társulat korábbi vezetőjének korszakalkotó munkásságát, amely új szemléletet hozott a magyar néptáncművészetbe. Az együttes története nem csupán művészeti sikerekről szól, hanem egy összetartó közösségről és a magyar kulturális örökség továbbadásáról is – hangsúlyozta. A Hagyományok Háza háttéranyaga szerint a magyar néptáncművészet egyik legmeghatározóbb intézménye, a Magyar Állami Népi Együttes fennállásának 75. évfordulója alkalmából szervezett nagyszabású kiállítással a céljuk az volt, hogy a látogatók ne csupán szemlélői, hanem aktív résztvevői is lehessenek a tárlatnak. Ezért eredeti gyűjtőfelvételek, archív turnéfilmek és oktatóvideók is helyet kaptak a kiállításon, amelyek segítségével az érdeklődők a néptánc alaplépéseit is kipróbálhatják.

 

A tárlatot november 15-ig láthatja a közönség.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
