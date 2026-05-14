Hszi Csin-ping: Kínát és Amerikát nem egymás ellen teremtették

Donald Trump amerikai elnök szintén a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolatainak nevezte a Kína és az Egyesült Államok közöttieket, hozzátéve, hogy a két országnak fokoznia kell az együttműködést egy jobb jövő megteremtése érdekében.

Trump megköszönte Hszi Csin-ping vendégszeretetét, és közölte: látogatása fontos állomás, a két fél pozitív és építő jellegű tárgyalásokat folytatott. Hozzátette: az amerikai és a kínai nép között kölcsönös tisztelet és megbecsülés van, kapcsolatuk hosszú múltra tekint vissza. Trump szerint az amerikai és a kínai népet számos közös érték köti össze, amelyek alapot teremthetnek egy békésebb és jobb jövőhöz. Az amerikai elnök május 13. és 15. között tesz hivatalos látogatást Kínában, amerikai elnökként 2017 óta most jár először az országban.