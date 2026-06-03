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Fazekas-Zur Krisztina nagy bejelentést tett, visszatér az olimpiai bajnok!

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Fazekas-Zur Krisztina megcélozza a Los Angeles-i olimpián való résztvételt. A magyar négyessel kétszeres olimpiai bajnok kajakos négy évvel visszavonulása után újra edzésbe állt. Az Egyesült Államokban élő 45 esztendős sportoló szeretné érezni a versenyzés izgalmát, valamint a gyermekeinek is bizonyítana. Fazekas-Zur Krisztina vélhetően nem Magyarország színeiben állna majd rajthoz.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 03. 21:39
Fazekas-Zur Krisztina Hungary's Tamara Csipes, Hungary's Krisztina Fazekas-Zur, Hungary's Danuta Kozak and Hungary's Gabriella Szabo celebrate on the podium of the Women's Kayak Four (K4) 500m final at the Lagoa Stadium during the Rio 2016 Olympic Games i
Fazekas-Zur Krisztina (a jobb oldalon) 2016-ban az olimpiai bajnok női kajaknégyes tagjaként Rióban Fotó: WILLIAM WEST Forrás: AFP
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Fazekas-Zur Krisztinának nem egyszerűen csúcsformába kellene kerülnie, az új világranglista-rendszer értelmében számos távoli megméretést is vállalnia kellene. Adódik a kérdés, milyen színekben indulna. Ha amerikaiban, ami logikus lenne, nehéz elképzelni, hogy egy ütőképes, de legalább kijutásra esélyes páros vagy négyes formálódna. Márpedig ő kétszer is csapathajóban ért fel a csúcsra. 

Ha egyéni számban gondolkodna, abban kevésbé volt sikeres. Egyébként már a 2012-es játékok előtt fel is merült az országváltása, hiszen a 2011-es szegedi világbajnokságon az USA csapatát erősítette, s lett ezüstérmes K1 1000 méteren – Csipes Tamara mögött. 

Amennyiben mégis Magyarországon szeretne megharcolni az olimpiai szereplésért, több szempontból is nehéz dolga lenne. Egyrészt többször itthon kellene lennie, másrészt erős a konkurencia, s korábban nála fiatalabban, de már sportolói pályája végén Kovács Katalin és Douchev-Janics Natasa sem járt sikerrel. 

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