Fazekas-Zur Krisztina nagy bejelentést tett, visszatér az olimpiai bajnok!

Van realitása?

Fazekas-Zur Krisztinának nem egyszerűen csúcsformába kellene kerülnie, az új világranglista-rendszer értelmében számos távoli megméretést is vállalnia kellene. Adódik a kérdés, milyen színekben indulna. Ha amerikaiban, ami logikus lenne, nehéz elképzelni, hogy egy ütőképes, de legalább kijutásra esélyes páros vagy négyes formálódna. Márpedig ő kétszer is csapathajóban ért fel a csúcsra.

Ha egyéni számban gondolkodna, abban kevésbé volt sikeres. Egyébként már a 2012-es játékok előtt fel is merült az országváltása, hiszen a 2011-es szegedi világbajnokságon az USA csapatát erősítette, s lett ezüstérmes K1 1000 méteren – Csipes Tamara mögött.

Amennyiben mégis Magyarországon szeretne megharcolni az olimpiai szereplésért, több szempontból is nehéz dolga lenne. Egyrészt többször itthon kellene lennie, másrészt erős a konkurencia, s korábban nála fiatalabban, de már sportolói pályája végén Kovács Katalin és Douchev-Janics Natasa sem járt sikerrel.