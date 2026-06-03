balaicz zoltánzalaegerszegburkolat

Újabb zalaegerszegi utcákban találtak azbeszttel szennyezett zúzottkövet

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Friss laboreredmények alapján újabb hat zalaegerszegi közterületen igazolódott az azbesztszennyezettség. Balaicz Zoltán polgármester közlése szerint több helyszínen már pénteken megkezdik a szennyezett kőzúzalék felszedését és elszállítását.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 21:30
Forrás: Facebook/Balaicz Zoltán
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Hozzátette:

a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz-forgalmat is elterelik.

 A szülőket arra kérik, hogy az ezekben az utcákban működő bölcsődébe, óvodába és iskolába járó gyerekeket délután vigyék haza, ha ezt nem tudják megtenni, a gyerekeknek más városrész intézményeiben biztosítanak helyet. 

A polgármester arról is beszámolt, hogy a Jákum utcai parkoló egy szűk elválasztó sávján néhány négyzetméter szennyezett zúzalék van, amit hamarosan szintén eltávolítanak. A Domb utca melletti útpadkáról 90 méter hosszan és másfél méter szélességben szintén hamarosan felszedik a burkolatot.

A Vajda Lajos utcai, nagyobb területű parkolót is a központi támogatás segítségével kívánják helyreállítani. A Zrínyi utcai iparterületen ugyancsak önkormányzati tulajdonú területről van szó, de a Flex gyáregysége vette bérbe és építette meg a parkolót, ezért a cég már gondoskodott a lezárásról – fejtette ki Balaicz Zoltán.

Borítókép: Forrás: Balaicz Zoltán közösségi oldala


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