A Megyei Jogú Városok Szövetsége 1990 decemberében alakult meg, tizenhat alapító taggal. A szövetség mára huszonöt nagyvárost számlál, mintegy kétmillió embert képviselve az egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetté és szakmai egyeztető testületté vált Magyarországon.
Cser-Palkovics András lett a megyei jogú városok szövetségének új elnöke
Új elnököt és elnökséget választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége: a 25 nagyvárost képviselő szervezetet Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti tovább.
Borítókép: (Forrás: Cser-Palkovics András közösségi oldala)
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