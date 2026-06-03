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Rendkívüli lépésre szánta el magát Románia: megnyitották a katonai bázisokat és az ENSZ-hez fordultak

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A Fox News Digitalnak adott interjúban Oana-Silvia Toiu román külügyminiszter arról beszélt, hogy Bukarest a Trump-adminisztráció kérésének megfelelően megnyitotta katonai bázisait bizonyos védelmi műveletek előtt. Hangsúlyozta azonban, hogy Románia nem kíván a háború részévé válni. Toiu minderről néhány nappal a galați-i drónincidens után beszélt, ami miatt Bukarest kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 03. 22:28
Bukarest a Trump-adminisztráció kérésének megfelelően megnyitotta katonai bázisait
Bukarest a Trump-adminisztráció kérésének megfelelően megnyitotta katonai bázisait Forrás: AFP
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Egy május 29-i orosz dróntámadás során találat ért egy lakóépületet a romániai Galați városában Fotó: AFP

Románia rendkívüli ülést kezdeményezett

Románia kedden az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezte, miután május 29-én egy orosz drón egy galați-i lakóházba csapódott. A román hatóságok szerint 

az ország csaknem hetvenéves ENSZ-tagsága alatt most először fordult elő, hogy Bukarest közvetlen nemzetbiztonsági fenyegetés miatt fordult a testülethez.

A Biztonsági Tanács ülésén felszólaló Toiu ismertetése szerint a robbanóanyaggal felszerelt drón körülbelül négy percen át repült a román légtérben, majd egy tízemeletes lakóépület felső szintjének ütközött. A támadás következtében egy nő és gyermeke megsérült.

A vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy orosz gyártmányú drónról van szó. Ezt a szerkezet kialakítása, a felhasznált berendezések típusa, valamint a laboratóriumi vizsgálatok eredményei is alátámasztják

– mondta a Fox News Digitalnak. A román külügyminiszter szerint a becsapódott drón feltehetően annak a nagyobb orosz támadássorozatnak a része volt, amely a Duna mentén fekvő ukrán polgári létesítményeket vette célba. Mint mondta, Bukarest azért kezdeményezte a kérdés napirendre vételét, hogy felhívja a nemzetközi közösség figyelmét az eset súlyára és a nemzetközi jog megsértésére. Toiu hangsúlyozta, hogy a történtekért szerinte egyértelmű a felelősség, függetlenül attól, hogy a drón becsapódása szándékosan vagy véletlenül következett be. Úgy fogalmazott, 

az ilyen felelőtlen és veszélyes lépések tovább növelik a feszültséget, ezért azoknak véget kell vetni.

Moszkva tagad, és ukrán provokációt sejt a háttérben
Moszkva tagad, és ukrán provokációt sejt a háttérben Fotó: AFP

Moszkva tagad, és ukrán provokációt sejt a háttérben

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Oroszország képviselője határozottan visszautasította a román állításokat. Vaszilij Nyebenzja orosz ENSZ-nagykövet szerint a vádak megalapozatlanok és politikailag motiváltak. A diplomata azt állította, hogy amennyiben egy Geran–2 típusú drón közvetlenül az épületbe csapódott volna, a károk lényegesen súlyosabbak lettek volna. Érvelése szerint a nyilvánosságra került felvételeken tűz okozta sérülések láthatók, nem pedig olyan pusztítás, amely egy ilyen becsapódásra utalna.

Nyebenzja egy átfogó, pártatlan vizsgálat lefolytatását sürgette, és azt sem zárta ki, hogy az eset mögött ukrán provokáció állhatott.

Szerinte ennek célja az lehetett, hogy a NATO még közvetlenebbül kapcsolódjon be a konfliktusba. Toiu ugyanakkor elutasította az orosz magyarázatot.

Az ENSZ-ben is kiálltak Románia mellett
Az ENSZ-ben is kiálltak Románia mellett Fotó: AFP

Az ENSZ-ben is kiálltak Románia mellett

Bukarest nem maradt egyedül: az Egyesült Államok mellett több mint ötven ország csatlakozott ahhoz a közös nyilatkozathoz, amely elítélte a támadást. Mike Waltz amerikai ENSZ-nagykövet később az X közösségi oldalon arról számolt be, hogy egyeztetett a román külügyminiszterrel a galați-i incidens után. 

Bejegyzésében felelőtlen orosz dróntámadásként hivatkozott a román lakóépületet ért csapásra.

Az amerikai diplomata hangsúlyozta, hogy a konfliktus erőszakos eseményeinek mielőbb véget kell vetni, mert ellenkező esetben további ártatlan civilek válhatnak a harcok áldozatává.

Toiu közölte, hogy a rendkívüli ENSZ-ülés után megbeszélést folytatott az amerikai delegáció képviselőivel. A külügyminiszter szerint az Egyesült Államok több mint ötven országgal együtt támogatta azt a közös nyilatkozatot, amely a történtekre adott nemzetközi reakciót fogalmazta meg.

Mint mondta, a cél egy egyértelmű és nyilvános üzenet közvetítése volt a támadással kapcsolatban. 

Hangsúlyozta továbbá, hogy Románia és az Egyesült Államok kapcsolata nem merül ki a NATO-szövetségben, a két ország stratégiai partnerként is szorosan együttműködik.

Borítókép: Donald Trump és Pete Hegseth (Fotó: AFP)

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