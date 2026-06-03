Rendkívüli lépésre szánta el magát Románia: megnyitották a katonai bázisokat és az ENSZ-hez fordultak

Egy május 29-i orosz dróntámadás során találat ért egy lakóépületet a romániai Galați városában Fotó: AFP

Románia rendkívüli ülést kezdeményezett

Románia kedden az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli összehívását kezdeményezte, miután május 29-én egy orosz drón egy galați-i lakóházba csapódott. A román hatóságok szerint

az ország csaknem hetvenéves ENSZ-tagsága alatt most először fordult elő, hogy Bukarest közvetlen nemzetbiztonsági fenyegetés miatt fordult a testülethez.

A Biztonsági Tanács ülésén felszólaló Toiu ismertetése szerint a robbanóanyaggal felszerelt drón körülbelül négy percen át repült a román légtérben, majd egy tízemeletes lakóépület felső szintjének ütközött. A támadás következtében egy nő és gyermeke megsérült.

A vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy orosz gyártmányú drónról van szó. Ezt a szerkezet kialakítása, a felhasznált berendezések típusa, valamint a laboratóriumi vizsgálatok eredményei is alátámasztják

– mondta a Fox News Digitalnak. A román külügyminiszter szerint a becsapódott drón feltehetően annak a nagyobb orosz támadássorozatnak a része volt, amely a Duna mentén fekvő ukrán polgári létesítményeket vette célba. Mint mondta, Bukarest azért kezdeményezte a kérdés napirendre vételét, hogy felhívja a nemzetközi közösség figyelmét az eset súlyára és a nemzetközi jog megsértésére. Toiu hangsúlyozta, hogy a történtekért szerinte egyértelmű a felelősség, függetlenül attól, hogy a drón becsapódása szándékosan vagy véletlenül következett be. Úgy fogalmazott,