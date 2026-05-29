Kelemen Hunor válaszokat követel a romániai drónincidens után, az elnök és a hadsereg magyarázkodik

Kelemen Hunor szerint a román hatóságoknak választ kell adniuk arra, miért nem tudták időben megállítani azt az orosz drónt, amely egy lakóházba csapódott Romániában. A Digi24 beszámolója szerint a román elnök és a védelmi minisztérium azzal indokolta a beavatkozás elmaradását, hogy a hadseregnek mindössze négy perce volt reagálni, az RMDSZ elnöke szerint azonban elfogadhatatlan, hogy több mint négy év háború után a légvédelem továbbra sem működik megfelelően. Orbán Viktor korábban arra figyelmeztetett, hogy hasonló eset bárhol előfordulhat.
A román elnök szerint a fegyveres erők az ilyen helyzetekre vonatkozó előírások szerint jártak el. Mint mondta, a hadsereg egyértelmű utasítást kapott a drón lelövésére, amint azt a körülmények lehetővé teszik, anélkül, hogy veszélyeztetnék a civilek életét vagy károkat okoznának a földön. Dan szerint
azért döntöttek úgy, hogy nem nyitnak tüzet a drónra, mert nem álltak fenn azok a feltételek, amelyek mellett annak megsemmisítése nem jelentett volna további kockázatot a civil lakosságra nézve.
Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale…
Hozzátette, hogy tájékoztatta az Európai Unió és a NATO szövetségeseit a történtekről, valamint további drónelhárító képességek telepítését kérte. Közölte azt is, hogy Románia hivatalosan tájékoztatni fogja az ENSZ Biztonsági Tanácsát az Oroszország által elkövetett nemzetközi jogsértésről. Dan hangsúlyozta, hogy
Románia Ukrajnának nyújtott politikai, humanitárius és katonai támogatása továbbra is rendíthetetlen marad.
A Digi24 beszámolója szerint a román védelmi minisztérium képviselői egy sajtótájékoztatón arról beszéltek, hogy nem állt rendelkezésre elegendő idő az orosz drón lelövésére. Gheorghe Maxim dandártábornok elmondta, hogy a hadsereg jogi és technikai korlátokkal is szembesült. Mint fogalmazott,
nem nyithatnak tüzet úgy, hogy a lövedék egy szomszédos ország légterébe csapódjon, ráadásul egy légi célpont megsemmisítése időigényes folyamat, amely magában foglalja az észlelést, az azonosítást és a célbavételt is.
Hozzátette, hogy a rendelkezésre álló négy perc rendkívül rövid idő volt. A dandártábornok arról is beszélt, hogy a román légvédelmi rendszereket még 2023 előtt, a drónháború megjelenése előtt tervezték, ugyanakkor Románia folyamatosan dolgozik azok korszerűsítésén. Christian Popovic, a védelmi minisztérium szóvivője megerősítette, hogy
a hadseregnek ilyen helyzetekben nagyon szigorú korlátok között kell eljárnia, mivel nem kockáztathatják meg, hogy a beavatkozással nagyobb veszélyt idézzenek elő, mint amekkorát elhárítanak.
Kelemen Hunor válaszokat követel a romániai drónincidens után
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kijelentette, hogy egyetlen állampolgár sem sérülhet meg azért, mert egy drón akadálytalanul behatol Románia légterébe. Hozzátette:
Az államnak kötelessége válaszolni arra az egyszerű kérdésre: miért nem tudta megállítani időben?
Kelemen Hunor kijelentette, hogy határozottan elítélik Oroszország felelőtlen háborúját, ugyanakkor nem hunyhatnak szemet afölött sem, hogy több mint négy évvel a határaiknál zajló háború kezdete után a légvédelem még mindig nem működik megfelelően. Az RMDSZ elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy drónok akadálytalanul repüljenek Románia felett. Úgy fogalmazott:
Egy állam elsődleges feladata a saját polgárainak védelme, és sajnálatos módon éppen ezen a téren tűnik Románia a legsebezhetőbbnek.
Hozzátette, hogy a hatóságoknak meg kell magyarázniuk, mi nem működött, valamint azt is, milyen konkrét intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson elő.
Sorra érkeznek a nemzetközi és hazai reakciók, miután péntekre virradó éjjel egy orosz drón csapódott be a romániai Galati városában egy tízemeletes lakóház tetejébe.
A becsapódás következtében az épület teteje kigyulladt, a hatóságok mintegy hetven embert evakuáltak. A román védelmi minisztérium közlése szerint a drón teljes robbanóanyag-tartalma felrobbant, két ember pedig könnyebben megsérült. A tüzet később sikerült megfékezni. Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője lapunknak elmondta:
Sem Oroszországnak, sem a NATO-nak nem érdeke a konfliktus kiélezése, eszkalációja. Románia NATO-tag, és a szövetség ötödik cikkelye alapján védelmet élvez, de vélhetően azt fogják megállapítani, hogy az orosz drón eltévedt.
