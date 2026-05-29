Kelemen Hunor válaszokat követel a romániai drónincidens után, az elnök és a hadsereg magyarázkodik

Hozzátette, hogy tájékoztatta az Európai Unió és a NATO szövetségeseit a történtekről, valamint további drónelhárító képességek telepítését kérte. Közölte azt is, hogy Románia hivatalosan tájékoztatni fogja az ENSZ Biztonsági Tanácsát az Oroszország által elkövetett nemzetközi jogsértésről. Dan hangsúlyozta, hogy

Románia Ukrajnának nyújtott politikai, humanitárius és katonai támogatása továbbra is rendíthetetlen marad.

A Digi24 beszámolója szerint a román védelmi minisztérium képviselői egy sajtótájékoztatón arról beszéltek, hogy nem állt rendelkezésre elegendő idő az orosz drón lelövésére. Gheorghe Maxim dandártábornok elmondta, hogy a hadsereg jogi és technikai korlátokkal is szembesült. Mint fogalmazott,

nem nyithatnak tüzet úgy, hogy a lövedék egy szomszédos ország légterébe csapódjon, ráadásul egy légi célpont megsemmisítése időigényes folyamat, amely magában foglalja az észlelést, az azonosítást és a célbavételt is.

Hozzátette, hogy a rendelkezésre álló négy perc rendkívül rövid idő volt. A dandártábornok arról is beszélt, hogy a román légvédelmi rendszereket még 2023 előtt, a drónháború megjelenése előtt tervezték, ugyanakkor Románia folyamatosan dolgozik azok korszerűsítésén. Christian Popovic, a védelmi minisztérium szóvivője megerősítette, hogy