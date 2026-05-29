NATO kontra Oroszország: katonai válasz jöhet a romániai drónbecsapódásra?

A becsapódás következtében az épület teteje kigyulladt, a hatóságok mintegy hetven embert evakuáltak. A román védelmi minisztérium közlése szerint a drón teljes robbanóanyag-tartalma felrobbant, két ember pedig könnyebben megsérült. A tüzet később sikerült megfékezni.

A román védelmi tárca hangsúlyozta: a drón útját végig figyelemmel kísérték, miután belépett az ország légterébe. A minisztérium szerint az orosz drónok már 28 alkalommal sértették meg Románia légterét azóta, hogy Moszkva fokozta támadásait az ukrán dunai kikötők ellen.

A NATO figyel

A mostani eset azonban precedens nélküli, hiszen ez az első alkalom, hogy egy drón sűrűn lakott romániai területen csapódott be, és sérüléseket is okozott.

Össze fogják hívni az észak-atlanti tanácsot, a NATO el fogja ítélni ezt a cselekményt, és Románia védelmét meg fogja erősíteni, de több nem várható

– mondta lapunknak Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.

Sem Oroszországnak, sem a NATO-nak nem érdeke a konfliktus kiélezése, eszkalációja. Románia NATO-tag, és a szövetség ötödik cikkelye alapján védelmet élvez, de vélhetően azt fogják megállapítani, hogy az orosz drón eltévedt

– tette hozzá.