NATORomániaOroszországdrónorosz-ukrán háború

NATO kontra Oroszország: katonai válasz jöhet a romániai drónbecsapódásra?

Az elmúlt éjjel lakóházba csapódott egy orosz drón a román Galati városában. A NATO várhatóan elítéli az incidenst és megerősíti Románia védelmét, de egyéb katonai reakció nem valószínű, nyilatkozta lapunknak Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő.

Szabó István
2026. 05. 29. 8:58
A NATO lobogója Fotó: Beata Zawrzel Forrás: NurPhoto/AFP
A becsapódás következtében az épület teteje kigyulladt, a hatóságok mintegy hetven embert evakuáltak. A román védelmi minisztérium közlése szerint a drón teljes robbanóanyag-tartalma felrobbant, két ember pedig könnyebben megsérült. A tüzet később sikerült megfékezni.

A román védelmi tárca hangsúlyozta: a drón útját végig figyelemmel kísérték, miután belépett az ország légterébe. A minisztérium szerint az orosz drónok már 28 alkalommal sértették meg Románia légterét azóta, hogy Moszkva fokozta támadásait az ukrán dunai kikötők ellen.

 

A NATO figyel

A mostani eset azonban precedens nélküli, hiszen ez az első alkalom, hogy egy drón sűrűn lakott romániai területen csapódott be, és sérüléseket is okozott.

Össze fogják hívni az észak-atlanti tanácsot, a NATO el fogja ítélni ezt a cselekményt, és Románia védelmét meg fogja erősíteni, de több nem várható

– mondta lapunknak Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.

Sem Oroszországnak, sem a NATO-nak nem érdeke a konfliktus kiélezése, eszkalációja. Románia NATO-tag, és a szövetség ötödik cikkelye alapján védelmet élvez, de vélhetően azt fogják megállapítani, hogy az orosz drón eltévedt

– tette hozzá. 

Demkó Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy Galati mindössze 13 kilométerre található az ukrán határtól, ezért az incidens nem tekinthető mélységi behatolásnak.

Ez egy figyelmeztetés az oroszoknak is, hogy óvatosabban használják az eszközeiket. Ez mindenképpen egy feszült pillanat, de meg fogja oldni a két oldal diplomáciája, hogy ne legyen ebből nagyobb probléma

– vélekedett. A biztonságpolitikai szakértő szerint a háttérben már megindulhatott az egyeztetés Moszkva és a NATO között.

Ilyen esetekben a felek a színfalak mögött is beszélni fognak, nem látom azt, hogy ebből egy végzetes krízis lenne, de szerencsétlen az eset. Azt is hozzá kell tenni, hogy ilyen máshol is előfordulhat, emlékezzünk arra, hogy Ungváron a határtól nem messze volt egy támadás néhány hete, ez része ennek a háborúnak, minden háborúnak

– összegezte a szakértő.

 

Borítókép: A NATO lobogója (Fotó: NurPhoto/AFP/Beata Zawrzel) 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
