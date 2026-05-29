Meghurcolásunk története 2.

Az NVSZ -a jogszabályok által biztosított keretek között és bírói engedélyek birtokában- lefolytatott előkészítő eljárást követően tett feljelentést a BRFK-n zsarolás bűntett elkövetésének gyanúja miatt.”

És akkor oldjuk fel a fenti nyilatkozatban szereplő monogramot. Igen, az S.D monogram Samók Dávidot takarja. Nem elhanyagolható tény, hogy nevezett Samók Dávid a Magyar Véradók Szövetségének főtitkára és a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke. Feltételezem, hogy a kedves olvasó ezt olvasva azonnal az Országos Mentőszolgálatra gondolt. Pedig a kettőnek semmi köze egymáshoz. Ám Samók ezzel az alapítványi névvel úgy szed be 1 százalékot az adókból, hogy nagyon sokan azt hiszik, az Országos Mentőszolgálatot támogatják. Ügyes...

Samók Dávidot, aki Köves Slomó közeli rokona, 2024-ben még „magas szintű politikai kapcsolataira” hivatkozik, s amely kapcsolatok, csakúgy, mint rokonának, minden bizonnyal meg is voltak. És ez a Samók Dávid most minden döccenő nélkül építgeti újabb „magas szintű politikai kapcsolatait” az immáron új magas szintű politikai szereplők irányába, és ezen építkezés egyik fontos alkotóeleme a feleségem rágalmazása és a gátlástalan hazudozás.

De nézzük meg azt is, miképpen viszonyultak ezek a „vérlovagok” néhány évvel ezelőtt a most általuk gátlástalanul rágalmazott OVSz-hez és annak vezetőjéhez.

2020. és 2022. között nevezett „vérlovagoknak szerződésük volt az OVSz-szel vérszállításra. Nem kértek mást, csak az üzemanyag költséget. Ez volt a beetetés időszaka. Majd a két évig tartó együttműködés után a „vérlovagok” előálltak azzal, hogy ezentúl havi néhány millió forintra is szükségük van a benzinköltségen túl. Világos. Az OVSz vezetése nem akart belemenni ebbe az új felállásba, s akkor Samókék hirtelen rájöttek, hogy az OVSz nem is működik.