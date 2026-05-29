idezojelek
Vélemény

Meghurcolásunk története 2.

„Valaki megrágalmazhatta Josef K.-t, mert noha semmi rosszat sem tett, egy reggel letartóztatták.”

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
ovszmatusovits andreasamók dávid 2026. 05. 29. 16:30
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az NVSZ -a jogszabályok által biztosított keretek között és bírói engedélyek birtokában- lefolytatott előkészítő eljárást követően tett feljelentést a BRFK-n zsarolás bűntett elkövetésének gyanúja miatt.”

És akkor oldjuk fel a fenti nyilatkozatban szereplő monogramot. Igen, az S.D monogram Samók Dávidot takarja. Nem elhanyagolható tény, hogy nevezett Samók Dávid a Magyar Véradók Szövetségének főtitkára és a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke. Feltételezem, hogy a kedves olvasó ezt olvasva azonnal az Országos Mentőszolgálatra gondolt. Pedig a kettőnek semmi köze egymáshoz. Ám Samók ezzel az alapítványi névvel úgy szed be 1 százalékot az adókból, hogy nagyon sokan azt hiszik, az Országos Mentőszolgálatot támogatják. Ügyes...

Samók Dávidot, aki Köves Slomó közeli rokona, 2024-ben még „magas szintű politikai kapcsolataira” hivatkozik, s amely kapcsolatok, csakúgy, mint rokonának, minden bizonnyal meg is voltak. És ez a Samók Dávid most minden döccenő nélkül építgeti újabb „magas szintű politikai kapcsolatait” az immáron új magas szintű politikai szereplők irányába, és ezen építkezés egyik fontos alkotóeleme a feleségem rágalmazása és a gátlástalan hazudozás.

De nézzük meg azt is, miképpen viszonyultak ezek a „vérlovagok” néhány évvel ezelőtt a most általuk gátlástalanul rágalmazott OVSz-hez és annak vezetőjéhez.

2020. és 2022. között nevezett „vérlovagoknak szerződésük volt az OVSz-szel vérszállításra. Nem kértek mást, csak az üzemanyag költséget. Ez volt a beetetés időszaka. Majd a két évig tartó együttműködés után a „vérlovagok” előálltak azzal, hogy ezentúl havi néhány millió forintra is szükségük van a benzinköltségen túl. Világos. Az OVSz vezetése nem akart belemenni ebbe az új felállásba, s akkor Samókék hirtelen rájöttek, hogy az OVSz nem is működik.

Nos, ezek „nyomoznak” most és járnak be a Kontrollba hazudozni és rágalmazni.

És akkor végezetül álljon itt egy írás, amelyet Szabó László orvos barátunk írt és jelentetett meg:

„A magyar egészségügyet már a rendszerváltás óta próbálják szétverni az antimagyarok.

A Magyar Vérellátót meg a magyar vért is megpróbálták már elsikkasztani…

Sikeres és nyereséges gyógyszergyárainkat a rendszerváltással kivétel nélkül külföldi kifektetők kezére játszotta a máig büntetlen politikai bűnbanda.
Molnár Lajos SzDSz-es egészségügyi minisztersége idegen kézre játszotta a nemzetstratégiai fontosságú Gödöllői Oltóanyaggyárunkat is… E miniszterség alatt az akkori piaci ár ötödéért játszották át az OVSz által begyűjtött vér(plazmá)t a külföldi kifektetőknek. Az elkövetők, a vérveszt(eget)ők – a magyar vér kiárusítói – azóta is szabadon járnak…

Most végre van egy tisztességes vezetője a Vérellátónak. Dicséret és köszönet jár neki, nem rágalom!!!

Matusovits Andrea doktornőt személyesen ismerem. Gyermekkora óta. Évfolyamtársam volt az egyetemen, így a dolgos egyetemi években volt időm megismerni tiszta jellemét és példás hivatástudatát is. Az orvosi egyetemen bizony tanulni kellett, mert az nem firkászképző, ahol a szónak ne lenne felelőssége.

Nála lelkiismeretesebb doktornőt nemigen ismerek, a becsületességéhez pedig kétség nem fér! Mindig kivette a részét a munkából alaposan, nem ritkán karitatívan, önként és fizetetlen, ragyogó hivatástudattal…  

Dr. Matusovits Andrea az Országos Vérellátó Szolgálat igazgatójaként is dolgozik már majd 10 esztendeje. Ez mindannyiunk számára megnyugtató lehet, hiszen így legalább a Vérellátónk biztonságban van. Dr. Matusovits Andrea erkölcsi tisztaságához pedig nem férhet kétség!

Ennek ellenére most éppen, mint vérkereskedőt, vérsikkasztót vádolták meg.

Ebből is sejlik, hogy a mai „hírek”-nek nem sok közük van a valósághoz.

No meg az is, hogy ebben a „modern” világban, aki hangosabban ordít, annak „van igaza”. Olyan firkász vette most Őt a szájára, aki bizonyára a vérről is annyit tud, mint annak intézetéről, meg az orvostudományról, meg a rendszer multináci vérszívóiról…

De mi is a gond Dr. Matusovits Andreával?! Nem több és nem kevesebb, mint hogy Ő Bayer Zsolt felesége. Hát ebben vétkes vagyok magam is, hiszen én mutattam be őket egymásnak… Nagyon nem szégyellem azért magamat, hiszen sikerrel hirdethetem, hogy azóta is szeretetben élnek… Lehet, hogy ez most az irigység tárgya ?!

No persze a fő felelős ebben is maga Bayer Zsolt, aki Őt feleségül kérte…

A politikai mocskolódás és Magyarország támadása azonban egyre durvább. Vannak egyre többen, akik aljas módon a családtagokat támadják, ha a kijelölt „politikai” áldozattal nem bírnak…

A Vérellátó Igazgatónőjének – az egyik legtisztább lelkű asszonynak, akit valaha ismertem – csak annyit üzenek e sorok által is: „Peregjen le róla ez a beteg rágalom! Szálljon vissza annak átka az – egészségügyünk kifektetésében vétkes – antimagyar átkozódókra!”

Egy üzenet pedig szóljon minden épeszű magyarnak:

A minden józan alapot nélkülöző rágalmazó a rosszindulatú sajtóhadjáratával a magyar vérellátás, ezzel a magyar betegek biztonságát és életét veszélyezteti !

Hiszen a véradó kedv visszaesésével a rágalmazó – vér híján – magyar életeket veszélyeztet minden nap!

Magyarország nem eladó!

Dr. Szabó László

Családorvos” 

Köszönjük, Laci.

Itt tartunk most. Itt tart ma a meghurcolásunk története. Levettem a polcról és újra olvastam Böll remekét, a Katharina Blum elveszett tisztességét. Érdemes elolvasnia mindenkinek. Már azoknak persze, akik még tudják, mi a könyv és mi az olvasás.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekUkrajna

Ukrajna rovott múltú új hőse

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekrendőrterror

Magyar Péter 2006 őszét is elárulta

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpolitika

Érvek a Védvonal védelmében

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekzöldek

Szakítsunk a globálisfelmelegedés-hisztériával és a szén-dioxid-ellenességgel!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekRuszin-Szendi Romulusz

Furcsa csizmák kerültek az asztalra a Honvédelmi Minisztériumban

Magyar Nemzet avatarja

Érdekes kinevezéseket is végrehajtott Ruszin-Szendi Romulusz: az új parlamenti államtitkár személye például felvetheti a nemzetbiztonsági kockázatot is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu