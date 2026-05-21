Még egyszer a „rendszerváltásról”

De ez nem volt elég.

A magyar polgárok – elsősorban a polgárok azon része, amelyik a valódi rendszerváltáskor még nem élt vagy pelusban ordított – azt mondta, ez így nem jó, ez így nem mehet tovább, jöjjön az új és legyen minden jobb. Sőt! Legyen rendszerváltás!

Lehet persze az is, csak akkor nagy baj lesz.

Álljon itt egy versidézet, az egyik kedvencem, sokat idéztem az elmúlt években, de mindig, újra és újra aktuális, sőt egyre aktuálisabb, s ez annak ellenére így van, hogy ma versidézetekkel operálni TikTok-videók helyett teljesen felesleges, teljesen hiábavaló, de mindig, újra és újra eljönnek azok az idők, amikor a felesleges és hiábavaló és „avítt” és „idejétmúlt” dolgokhoz kell ragaszkodni, mert azokon kívül nincsen semmi sem, csak a rémisztő, szörnyarcú, üvöltő üresség, ami a vérszomjas tömeg képében szeret leginkább mutatkozni. Amúgy erről szól a vers is, Babits verse, a gazda bekeríti házát, s íme a vonatkozó idézet:

Jöhet a vad tánc, tépő, részeg, ál-buján

vetkőzni csontig a virágokat; jöhet

a vak kacaj ápolt növényeinkre; majd

a fehér-csuhás vezeklő, a tél; te csak

maradj a tavaly őre! s ha a jövevény

lenézve így szól: „Én vagyok az Új”" – feleld:

„A Régi jobb volt!” - Hősi léceid mögött

mint középkori szerzetes dugott a zord

sisakos hordák, korcs nomádok, ostoros

képégetők elől pár régi könyvet: úgy

dugd magvaid, míg, tavasz jőve, elesett

léckatonáid helyén élő orgona

hívja illattal a jövendő méheit.

Hát tessék, itt van az „új”, s mi, középkori szerzetesek ma még csak egymásnak suttogjuk, hogy a „régi jobb volt”, de eljön az idő, amikor nem kell már suttognunk, mert nyilvánvaló lesz.

És akkor ennyit a rendszerváltásról.

És engedtessék meg nekem egy utolsó megjegyzés, nem tudom, igazam van-e, de azt hiszem, mindez több, mint elképzelhető és sokkal több puszta fantáziánál, így pedig kivonhatjuk vereségünk miatt érzett fájdalmunkból a következőket, és akkor a fájdalom kisebb lesz. Hogy miről van szó? Erről: