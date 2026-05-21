Feltárta a számokat az MBH Bank, most már mindent lehet tudni

Az MBH Bank közzétette az idei év első negyedéves pénzügyi eredményeit: a bankcsoport továbbra is rendkívül stabil tőkeszintekkel és szilárd likviditási pozícióval rendelkezik. Az MBH közben az első negyedévben is tovább növelte ügyfélállományait.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 10:41
Erősen kezdte az évet az MBH Bank
Változatlanul erős tőkehelyzet támogatja a bank növekedési céljait

Noha a bank negyedéves teljesítményét jelentősen befolyásolták a bankszektort érintő megnövekedett terhek, az MBH Bank a szabályozói elvárásokat továbbra is meghaladó szilárd tőkemegfeleléssel és likviditási pozícióval zárta az év első néhány hónapját: a saját tőke 2026 első negyedévének végén 1218,9 milliárd forintot tett ki, ami éves összehasonlításban 6,6 százalékos növekedésnek felel meg. Az MBH Bank tőkemegfelelési mutatója 20,7 százalék volt, amely továbbra is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat. Emellett a bankcsoport likviditásfedezeti rátája 158,6 százalékra emelkedett a negyedév során, amely ugyancsak jóval meghaladja a száz százalékot előíró szabályozói elvárást. 

Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója jelezte: elkötelezettek a hazai gazdasági növekedés támogatása mellett. Forrás: MBH Bank

Továbbá a korrigált adózott eredmény nyomán a bank korrigált tőkearányos megtérülése 17,7 százalék lett az első negyedév végén. A bank teljes működési bevétele 5,4 százalékot nőtt éves szinten, ezen belül meghatározó volt a díj- és jutalékeredmény közel 26 százalékos éves emelkedése.

Az MBH-csoport működési költsége 2026 első negyedévében 86,6 milliárd forint volt, amely negyedéves összevetésben 19,9 százalékos csökkenést jelent. Éves alapon a működési költségek 13,7 százalékkal emelkedtek, amit elsősorban a magasabb szakértői és személyi jellegű ráfordítások és a konszolidációs kör bővülése magyaráz, miután 2026 januárjától az Otthon Centrum költségei is megjelentek a csoportköltségek között. A számviteli eredmény éves csökkenése elsősorban a kormányzat által kivetett különadók emelkedésének tudható be. 

A teljes évre vonatkozó bankadót és extraprofitadót a bank egy összegben fizette ki az első negyedévben, amelyek együttes összege meghaladta a nyolcvanmilliárd forintot.

– Az első negyedév pénzügyi eredményei azt mutatják, hogy az MBH Bank a jelentős különadók ellenére is növekedett és erősödött. Számos új fejlesztéssel és termékkel, stabil tőkehelyzettel folytatjuk a növekedést, hogy ügyfeleinknek segítsünk pénzügyi céljaik elérésében, és értéket teremtsünk 12 ezer részvényesünknek. A menedzsment továbbra is elkötelezett az áprilisi közgyűlésen bemutatott stratégia megvalósítása és a hazai gazdasági növekedés támogatása mellett – mondta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója. 

Újabb tőkepiaci mérföldkő az első negyedév során

A negyedév egyik fontos tőkepiaci mérföldköve volt, hogy az MBH Bank Nyrt. sikeresen teljesítette a Budapesti Értéktőzsde által meghatározott követelményeket, így a bank törzsrészvénye 2026. április 1-jétől bekerült a hazai tőzsde legfőbb tőzsdeindexébe, a BUX indexkosárba. A lépés tovább erősíti az MBH Bank tőkepiaci jelenlétét, valamint visszaigazolja a társaság hazai részvénypiacon betöltött növekvő szerepét. 

– A negyedév során a hitelezési aktivitás, a stabil betétállomány és a fegyelmezett kockázatkezelés egyaránt hozzájárult a bankcsoport teljesítményéhez. Miközben a szabályozói környezet továbbra is kihívásokkal teli, az MBH Bank tőke- és likviditási helyzete erős, üzleti stratégiánk pedig láthatóan jól vizsgázott az idei első negyedévben is – mondta Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

