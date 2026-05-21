Kiszivárgott Merz titkos levele: a német kancellár példátlan tagsági státuszt adna Ukrajnának

A brüsszeli házi média szerint az új magyar kormány nyithat utat Ukrajnának

A Politico arról írt, hogy Magyarország eddig blokkolta, hogy Ukrajna újabb hivatalos tárgyalási fejezeteket nyisson meg az Európai Unióval folytatott csatlakozási folyamatban, Brüsszelben azonban most arra számítanak, hogy júniusban áttörés jöhet. A lap úgy tudja,

a következő hónapokban akár öt tárgyalási klaszter is megnyílhat, a júniusi EU-csúcson pedig már Magyar Péter képviseli hazánkat.

A teljes jogú tagság azonban továbbra is távoli kilátás: a blokk tagjai között nincs konszenzus Ukrajna EU-csatlakozásának pontos ütemtervéről.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz (Fotó: AFP)