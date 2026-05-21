Német elemzés: a lengyel titkosszolgálat is beavatkozhatott a magyar választási kampányba

Kiszivárgott Merz titkos levele: a német kancellár példátlan tagsági státuszt adna Ukrajnának

A Reuters által megszerzett, az Európai Unió vezetőinek címzett hivatalos levél szerint Friedrich Merz német kancellár egy teljesen új, „társult tagsági” státuszt javasol Ukrajnának az uniós struktúrákban. Az európai tisztviselők szerint teljesen irreális, hogy Ukrajna a következő néhány évben teljes jogú EU-tagságot kapjon, így Merz most egy olyan középúttal kísérletezik, amely szavazati jog nélküli jelenlétet biztosítana Kijevnek a csúcstalálkozókon.

2026. 05. 21. 10:52
Ukrajna társbiztost delegálhatna az Európai Bizottságba, valamint képviselőket küldhetne az Európai Parlamentbe Forrás: AFP
A blokkhoz való csatlakozás folyamata általában hosszú és bürokratikus, tárgyalásokat és jogi reformokat foglal magába az EU demokratikus és gazdasági normáinak való megfelelés érdekében. Ráadásul mind a 27 tagállam beleegyezése és ratifikálása szükséges, ami komoly akadályt jelent. 

A levélben felvázolt, jelenleg nem létező társult tagság alapján Ukrajna szavazati jog nélküli társbiztost delegálhatna az Európai Bizottságba, valamint képviselőket küldhetne az Európai Parlamentbe.

A német javaslatot megvitatják az európai vezetőkkel. 

A Welt beszámolója szerint a tervezet tartalmaz egy visszalépési mechanizmust vagy lejárati záradékot is, ami akkor lépne életbe, ha Ukrajna visszaesne a jogállamisági normák vagy a csatlakozási folyamat terén. Merz kiemelte, hogy a javaslat nem érinti a többi tagjelölt országot, a blokknak pedig azt javasolta, hogy „vizsgáljanak innovatív megoldásokat” azok számára, akik már régóta dolgoznak a csatlakozáson.

A célom az lenne, hogy mielőbb megállapodásra jussunk, és egy külön munkacsoportot hozzunk létre a részletek kidolgozására

– zárta sorait a német kancellár.

A brüsszeli házi média szerint az új magyar kormány nyithat utat Ukrajnának

A Politico arról írt, hogy Magyarország eddig blokkolta, hogy Ukrajna újabb hivatalos tárgyalási fejezeteket nyisson meg az Európai Unióval folytatott csatlakozási folyamatban, Brüsszelben azonban most arra számítanak, hogy júniusban áttörés jöhet. A lap úgy tudja, 

a következő hónapokban akár öt tárgyalási klaszter is megnyílhat, a júniusi EU-csúcson pedig már Magyar Péter képviseli hazánkat. 

A teljes jogú tagság azonban továbbra is távoli kilátás: a blokk tagjai között nincs konszenzus Ukrajna EU-csatlakozásának pontos ütemtervéről.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

