Kiszivárgott Merz titkos levele: a német kancellár példátlan tagsági státuszt adna Ukrajnának

A blokkhoz való csatlakozás folyamata általában hosszú és bürokratikus, tárgyalásokat és jogi reformokat foglal magába az EU demokratikus és gazdasági normáinak való megfelelés érdekében. Ráadásul mind a 27 tagállam beleegyezése és ratifikálása szükséges, ami komoly akadályt jelent.
A levélben felvázolt, jelenleg nem létező társult tagság alapján Ukrajna szavazati jog nélküli társbiztost delegálhatna az Európai Bizottságba, valamint képviselőket küldhetne az Európai Parlamentbe.
A német javaslatot megvitatják az európai vezetőkkel.
A Welt beszámolója szerint a tervezet tartalmaz egy visszalépési mechanizmust vagy lejárati záradékot is, ami akkor lépne életbe, ha Ukrajna visszaesne a jogállamisági normák vagy a csatlakozási folyamat terén. Merz kiemelte, hogy a javaslat nem érinti a többi tagjelölt országot, a blokknak pedig azt javasolta, hogy „vizsgáljanak innovatív megoldásokat” azok számára, akik már régóta dolgoznak a csatlakozáson.
A célom az lenne, hogy mielőbb megállapodásra jussunk, és egy külön munkacsoportot hozzunk létre a részletek kidolgozására
– zárta sorait a német kancellár.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!