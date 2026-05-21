Radnai Márk: El fognak múlni a mézeshetek

A Rubovszky Rita körül kialakult tiszás visszhangról azt állította, nem a visszajelzések miatt hátráltak ki a miniszteri jelölésétől, bár elképzelhetőnek tartja ezt is. Szerinte azonban ez nem jelenti azt, hogy komment- és influnszerkormányzás zajlik. „Száz százalékig biztos, hogy lesznek népszerűtlen döntések. Nem is lehet úgy kormányozni, hogy nincsenek ilyenek. De az egészen más helyzet, ha az emberek megértik, hogy egy döntés mögött milyen szándék áll” – fejtette ki Radnai.

Arra a kérdésre, lehet-e a politikában mindig igazat mondani, az alelnök nemmel válaszolt.

„Ahogy az élet semelyik területén nem lehet ezt garantálni. És akkor ne kezdjünk el arról filozofálni, hogy mit jelent egyáltalán igazat mondani. Sokféle igazság van. A politika nyilván narratívák harca” – magyarázta.

A Működő és Emberséges Magyarország Intézettel (MEMI) kapcsolatban elmondta, politológusok, kutatók, filozófusok, szociológusok, szakpolitikai elemzők fognak ott dolgozni, „hogy az emberek által megfogalmazott igényekből, nemzetközi gyakorlatokon keresztül szakpolitikai modelltervezeteket készítsenek”. Szerinte ha a társadalom megérzi, hogy az országot érintő döntésekben neki is szerepe van, „többé nem akar majd visszafordulni”.