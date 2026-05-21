Rendkívüli

Német elemzés: a lengyel titkosszolgálat is beavatkozhatott a magyar választási kampányba

sulyok tamástisza pártradnai márk

Radnai Márk: El fognak múlni a mézeshetek

„Nem lehet mindig igazat mondani a politikában” – fogalmazott a Tisza Párt alelnöke a Népszavának. Radnai Márk az interjúban többek között arról is beszélt, hogy lesznek népszerűtlen döntéseik. Radnai szerint közvetlen államfőválasztásra van szükség az országban.

Munkatársunktól
2026. 05. 21. 10:11
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Rubovszky Rita körül kialakult tiszás visszhangról azt állította, nem a visszajelzések miatt hátráltak ki a miniszteri jelölésétől, bár elképzelhetőnek tartja ezt is. Szerinte azonban ez nem jelenti azt, hogy komment- és influnszerkormányzás zajlik. „Száz százalékig biztos, hogy lesznek népszerűtlen döntések. Nem is lehet úgy kormányozni, hogy nincsenek ilyenek. De az egészen más helyzet, ha az emberek megértik, hogy egy döntés mögött milyen szándék áll” – fejtette ki Radnai.

Arra a kérdésre, lehet-e a politikában mindig igazat mondani, az alelnök nemmel válaszolt. 

„Ahogy az élet semelyik területén nem lehet ezt garantálni. És akkor ne kezdjünk el arról filozofálni, hogy mit jelent egyáltalán igazat mondani. Sokféle igazság van. A politika nyilván narratívák harca” – magyarázta.

A Működő és Emberséges Magyarország Intézettel (MEMI) kapcsolatban elmondta, politológusok, kutatók, filozófusok, szociológusok, szakpolitikai elemzők fognak ott dolgozni, „hogy az emberek által megfogalmazott igényekből, nemzetközi gyakorlatokon keresztül szakpolitikai modelltervezeteket készítsenek”. Szerinte ha a társadalom megérzi, hogy az országot érintő döntésekben neki is szerepe van, „többé nem akar majd visszafordulni”.

Borítókép: Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke (Forrás: Népszava)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekhorvátország

Ezért is támogatom a revíziót

Pozsonyi Ádám avatarja

Ismerjük be, egy kicsit elálmodozni jó. Ennyi szabadság az embernek még ebben pici és törpe korban is kijár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu