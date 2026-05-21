Több bírósági vezetői pozíciót is betöltött Magyar Péter édesanyja az Orbán-kormányok alatt

Magyar Péter nem csupán az OBH és a Kúria elnökét, de az Alkotmánybíróság elnökét, sőt időnként az alkotmánybírókat is támadja, sőt lemondásra szólítja fel. Ehhez a „forradalmi jogi lépéshez” minden bizonnyal ki kellene lépnünk az Egyesült Nemzetek Szervezetéből, az Európa Tanácsból és az Európai Unióból is, figyelmeztet a Tűzfalcsoport, amely arra is rámutat: az Európai Emberi Jogi Egyezmény alapján az Emberi Jogok Európai Bírósága az alkotmánybíró és a rendes bíró védelmét egyaránt garantálja. Az Európa Tanács CM/Rec /2010/12 számú ajánlása kimondja, hogy a bírák/alkotmánybírák hivatali idejét, függetlenségét és elmozdíthatatlanságát a tagállamoknak garantálniuk kell.

Az ENSZ alapelvei szerint a bírák elmozdíthatatlanok és tisztségüktől csak rendkívüli körülmények esetén foszthatók meg. Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy tilos a bírák jogellenes elmozdítása, a tisztségből való eltávolítás csak szigorú, előre meghatározott eljárási és anyagi jogi feltételek mellett lehetséges, hangsúlyozza a Tűzfalcsoport.