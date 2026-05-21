Német elemzés: a lengyel titkosszolgálat is beavatkozhatott a magyar választási kampányba

Magyar PéterDr Erőss Mónikamagyar bíróság

Több bírósági vezetői pozíciót is betöltött Magyar Péter édesanyja az Orbán-kormányok alatt

A miniszterelnök hajszája az elmúlt 16 évben kinevezett bírósági vezetők és bírák ellen nem csupán a nemzetközi és a hazai jog, de a moralitás szempontjából is aggályosnak tűnik – írja a Tűzfalcsoport.

Forrás: Tűzfalcsoport2026. 05. 21. 9:56
Magyar Péter nem csupán az OBH és a Kúria elnökét, de az Alkotmánybíróság elnökét, sőt időnként az alkotmánybírókat is támadja, sőt lemondásra szólítja fel. Ehhez a „forradalmi jogi lépéshez” minden bizonnyal ki kellene lépnünk az Egyesült Nemzetek Szervezetéből, az Európa Tanácsból és az Európai Unióból is, figyelmeztet a Tűzfalcsoport, amely arra is rámutat: az Európai Emberi Jogi Egyezmény alapján az Emberi Jogok Európai Bírósága az alkotmánybíró és a rendes bíró védelmét egyaránt garantálja. Az Európa Tanács CM/Rec /2010/12 számú ajánlása kimondja, hogy a bírák/alkotmánybírák hivatali idejét, függetlenségét és elmozdíthatatlanságát a tagállamoknak garantálniuk kell.

Az ENSZ alapelvei szerint a bírák elmozdíthatatlanok és tisztségüktől csak rendkívüli körülmények esetén foszthatók meg. Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy tilos a bírák jogellenes elmozdítása, a tisztségből való eltávolítás csak szigorú, előre meghatározott eljárási és anyagi jogi feltételek mellett lehetséges, hangsúlyozza a Tűzfalcsoport.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
