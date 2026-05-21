Ezek az országok azért akarják gyengíteni az Európai Uniót, mert együtt sokkal erősebbek vagyunk

– fogalmazott Kallas. Hozzátette: Kína és Oroszország számára különösen zavaró, hogy az EU egységes fellépés esetén a globális politikában is komoly tényezővé válhat, írja a Nasa Niva.

Az uniós diplomácia vezetője szerint az Egyesült Államok részéről is érzékelhető egyfajta „oszd meg és uralkodj!” stratégia. Példaként említette azokat a nyilatkozatokat, amikor washingtoni szereplők jó kapcsolatokról beszélnek egyes európai országokkal, miközben kritikusan viszonyulnak magához az Európai Unióhoz.

Kallas arra figyelmeztette a tagállamokat, hogy ne gyengítsék az uniót különutas megállapodásokkal. Szerinte ugyanis a megosztottság hosszú távon Európa politikai súlyának csökkenéséhez vezethet.

Kallas már Kínát is legyőzné

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője korábban arról beszélt:

Ha a Nyugat nem képes közös nyomást gyakorolni Moszkvára ahhoz, hogy annak valódi következménye legyen, akkor hogy lenne képes Kínát legyőzni?

Kaja Kallas merész kijelentése komoly visszhangot váltott ki, és sokak szerint újabb bizonyítéka annak, hogy az Európai Unió vezetésében súlyos stratégiai és kommunikációs problémák vannak.

A kommentelők szerint egy diplomata legfontosabb eszköze a pontos, felelősségteljes fogalmazás. Úgy vélik, az, ahogyan Kallas a Hudson Intézetben nyilatkozott, azt mutatja: Brüsszel egyre nehezebben találja a helyét a gyorsan változó világrendben, miközben az uniós vezetők kommunikációja gyakran inkább politikai feszültséget kelt, mintsem valódi megoldásokat kínál.