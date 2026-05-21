Német elemzés: a lengyel titkosszolgálat is beavatkozhatott a magyar választási kampányba

Ezek között említette a Münchenben rendezett februári biztonsági konferenciát, ahol Tusk megbeszélést folytatott a magyar ellenzék vezetőjével és a későbbi győztessel, Magyar Péterrel. A szerző úgy véli, már önmagában az a tény is nyilvánvaló politikai súllyal bírt, hogy a lengyel kormányfő közvetlen kapcsolatba lépett egy ellenzéki jelölttel. Varsó ezzel azt jelezte, hogy a magyar választási kampányt nem szigorúan Budapest belügyének, hanem a térség politikai irányultságáért folytatott szélesebb küzdelem részének tekinti.

A lengyel titkosszolgálat szivárogtathatott a The Washington Postnak

A lengyel befolyásolás következő szakasza az elemzés szerint március 21-én kezdődött a The Washington Post cikkével a volt magyar külügyminiszter állítólagos tevékenységéről, miszerint Szijjártó Péter információkat adott át Oroszországnak az Európai Unió Tanácsának üléseiről. Donald Tusk azonnal és élesen reagált: „A hír, hogy Orbán emberei részletesen tájékoztatják Moszkvát az EU Tanácsának üléseiről, senkit sem lephet meg. Már régóta voltak erre vonatkozó gyanúink” – nyilatkozta akkor a lengyel kormányfő.

Itt nemcsak a megfogalmazás, hanem a reakció gyorsasága is döntő jelentőségű. Több elemző véleménye szerint a lengyel titkosszolgálat maga lehetett annak a szivárogtatásnak az eredeti forrása, amelyre a The Washington Post hivatkozott – hívta fel a figyelmet az Ansage szerzője.

Tusk ítéletet hirdetett

Újabb állomás következett 2026. március 31. után, amikor a VSquare által vezetett konzorcium nyilvánosságra hozta a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közötti beszélgetések hangfelvételeit. Tusk erre azonnal kijelentette: „Amit hallottunk, és amit már korábban is sejtettünk, az csupán megerősítése annak a mélységesen aggasztó politikai függőségnek, amely Orbán Viktor kormányát és külügyminiszterét, Szijjártó urat közvetlenül a moszkvai hatóságokhoz köti. Ennél visszataszítóbbat aligha lehet elképzelni. Ez teljes mértékben vállalhatatlan.”