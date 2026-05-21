Rendkívüli

Német elemzés: a lengyel titkosszolgálat is beavatkozhatott a magyar választási kampányba

Magyar Pétereurópai uniódonald tuskvsquareorbán viktor

Német elemzés: a lengyel titkosszolgálat is beavatkozhatott a magyar választási kampányba

A lengyel kormányzat és a globalista körökhöz kapcsolódó, varsói székhelyű, magyarországi leágazással is rendelkező VSquare médiahálózat fontos szerepet játszhatott az Orbán-kormány áprilisi bukásában – állítja egy német, független, jobboldali irányultságú portál elemzése. Az érdekes összefüggéseket feltáró cikk kitér a lengyel titkosszolgálat és a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk szerepére is. Az írás az Európai Külügyi Szolgálat által az idegen – főként orosz és kínai – beavatkozási kísérletek módszertanaként azonosított jéghegy elméletet véli felfedezni a magyarországi választásokba történt, Varsóból irányított beavatkozás egyes történéseiben.

Munkatársunktól
2026. 05. 21. 10:00
Hatalmas tüntetés Tusk ellen Varsóban, a lengyel miniszterelnök Magyar Péterrel inkább Gdanskba ment Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezek között említette a Münchenben rendezett februári biztonsági konferenciát, ahol Tusk megbeszélést folytatott a magyar ellenzék vezetőjével és a későbbi győztessel, Magyar Péterrel. A szerző úgy véli, már önmagában az a tény is nyilvánvaló politikai súllyal bírt, hogy a lengyel kormányfő közvetlen kapcsolatba lépett egy ellenzéki jelölttel. Varsó ezzel azt jelezte, hogy a magyar választási kampányt nem szigorúan Budapest belügyének, hanem a térség politikai irányultságáért folytatott szélesebb küzdelem részének tekinti.

A lengyel titkosszolgálat szivárogtathatott a The Washington Postnak

A lengyel befolyásolás következő szakasza az elemzés szerint március 21-én kezdődött a The Washington Post cikkével a volt magyar külügyminiszter állítólagos tevékenységéről, miszerint Szijjártó Péter információkat adott át Oroszországnak az Európai Unió Tanácsának üléseiről. Donald Tusk azonnal és élesen reagált: „A hír, hogy Orbán emberei részletesen tájékoztatják Moszkvát az EU Tanácsának üléseiről, senkit sem lephet meg. Már régóta voltak erre vonatkozó gyanúink” – nyilatkozta akkor a lengyel kormányfő.

Itt nemcsak a megfogalmazás, hanem a reakció gyorsasága is döntő jelentőségű. Több elemző véleménye szerint a lengyel titkosszolgálat maga lehetett annak a szivárogtatásnak az eredeti forrása, amelyre a The Washington Post hivatkozott – hívta fel a figyelmet az Ansage szerzője.

Tusk ítéletet hirdetett

Újabb állomás következett 2026. március 31. után, amikor a VSquare által vezetett konzorcium nyilvánosságra hozta a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közötti beszélgetések hangfelvételeit. Tusk erre azonnal kijelentette: „Amit hallottunk, és amit már korábban is sejtettünk, az csupán megerősítése annak a mélységesen aggasztó politikai függőségnek, amely Orbán Viktor kormányát és külügyminiszterét, Szijjártó urat közvetlenül a moszkvai hatóságokhoz köti. Ennél visszataszítóbbat aligha lehet elképzelni. Ez teljes mértékben vállalhatatlan.”

Tusk tehát a nyilvánosságra hozott anyagot nem olyan dokumentumként mutatta be, amely még ellenőrzésre szorul, hanem egy már előre megfogalmazott ítélet „megerősítéseként”. Ily módon a lengyel miniszterelnök megerősítette a kampány központi narratíváját, az Orbán-kormány Moszkvától való állítólagos, bár teljes mértékben kitalált függőségét – olvasható a cikkben.

Sikorski, a korbácsos ember

Tusk külügyminisztere, Radoslaw Sikorski ezzel párhuzamosan önálló, sőt bizonyos esetekben még vitathatóbb szerepet játszott. Március végén az X-en közzétett egy velős, rövid jelszót: „Aki Orbánt támogatja, Moszkvát segíti.” Amikor pedig bejelentették Karol Nawrocki lengyel államfő budapesti látogatását, Sikorski a következő kérdést tette fel: „Elnök úr, kérem, magyarázza el, hogy Orbán nacionalizmusa és lopása miért tette Magyarországot az Európai Unió legszegényebb országává. Ezt kívánja Lengyelországnak is?”

Retorikájában az állítólagos korrupció, Orbán uniós szankciós csomagokkal szembeni vétói, a Budapesttel szembeni rendezetlen pénzügyi követelések, valamint feltételezett orosz GRU-tisztek magyarországi jelenléte egyetlen homályos konstrukcióvá olvadt össze, amely a magyar kormányfő elleni hangulatkeltést szolgálta – fejtette ki a német blog szerzője. Orbánt már nem pusztán az EU-n belüli nehéz partnerként ábrázolták, hanem olyan politikusként, aki veszélyt jelent az Európai Unióra.

Kulcsszerepben a VSquare hálózata

Az Ansage elemzése ezt követően azt mutatta be, hogy a FIMI-architektúra harmadik és negyedik szintjén a kulcsszerepet a VSquare-hálózat játszotta. Ez egy határokon átnyúló oknyomozó újságírói projekt, amelynek szervezeti központja Varsóban található. Itt érdemes utalni a magyarországi Vsquare-leágazás és a Direkt36 volt munkatársára, Panyi Szabolcsra, akinek tevékenysége a kampányban illeszkedett a lengyel vezetés fentiekben bemutatott akcióihoz. Például a már említett Szijjártó–Lavrov-telefonbeszélgetést is Panyi hozta nyilvánosságra 10 nappal a The Washington Post által közreadott „hír” után, amely szerint az oroszokat segítette belső uniós információkkal a magyar külügyminiszter.

A VSquare finanszírozása a kezdetektől az amerikai hírszerzéshez köthető National Endowment for Democracy támogatásaira, az időközben megszüntetett amerikai fejlesztési ügynökség, a USAID forrásaira, valamint a brit külügyminisztérium és – természetesen – az Európai Unió támogatási programjaira épült.

A FIMI-módszertan értelmében a VSquare köztes pozíciót foglal el a jéghegy harmadik és negyedik blokkja között: formálisan független médiumként jelenik meg, dokumentált külföldi támogatásokkal. A varsói intézményi székhelye, nyugati kormányokhoz szorosan kötődő finanszírozási forrásai, valamint a magyar választási kampány idején közzétett anyagainak jellege azonban mind arra utalnak, hogy rendszerszintű összhangban állt a lengyel állam álláspontjával – összegezte a német elemzés.

Az Ansage szerint a VSquare operatív jelentőségét a magyar választási kampány során aligha lehet túlbecsülni. Felidézték, hogy Panyiék számoltak be először 2026. március 5-én arról az állítólagos információról, miszerint egy GRU-tisztekből álló csoportot küldtek Budapestre Orbán választási kampányának támogatására. A beszámoló több meg nem nevezett „európai nemzetbiztonsági forrásra” hivatkozott. Emlékezetes, hogy Panyi Szabolcs egy kiszivárgott hangfelvételen maga ismerte el, hogy több külföldi titkosszolgálattal is kapcsolatban áll és egyikükkel megosztotta Szijjártó Péter telefonszámát is.

A német portál itt felhívta a figyelmet, hogy a VSquare anyaga vált az Európai Bizottság által 2026. március 16-án aktivált Rapid Response System, azaz Gyorsreagálású Rendszer központi alapjává, az EU digitális szolgáltatásokról szóló rendeletének (DSA) keretében, a magyar választási kampánnyal összefüggésben.

Uniós cenzúra is akadályozta a Fidesz kampányát

Itt a könnyebb érthetőség kedvéért érdemes visszautalnunk a Magyar Nemzet közelmúltban publikált cikkére, amely arról számolt be, hogy a DSA teljes körű bevetése legalizált cenzúraként működik. Ennek lényege, hogy a DSA felhatalmazza az úgynevezett „megbízható jelzőket” és az EU által finanszírozott tényellenőrzőket – túlnyomórészt baloldali civil szervezeteket –, hogy tartalmakat erősítsenek fel, soroljanak hátrébb vagy nyomjanak el. Magyarországon, ahol a lakosság mintegy kétharmada a Facebookról tájékozódik, a platform együttműködött a DSA-operátorok követeléseivel. A Rapid Response System nevű rendszerük túlórában dolgozott a „dezinformáció” elleni harcban, amely alatt tág értelemben minden olyasmit értettek, ami kifogásolható volt az Európai Bizottság szemében.

Így tehát egy varsói székhelyű, nyugati finanszírozású szerkesztőség publikációja, amely anonim biztonsági forrásokra hivatkozott, egy egész Európára kiterjedő „dezinformációellenes” megfigyelési mechanizmust indított el, amely konkrétan Orbán Viktor és a Fidesz kampánya ellen hatott – állapította meg a német Ansage szerzője.

Tusk és Magyar, két jó barát

Mindezek új megvilágítást adnak Magyar Péter és Donald Tusk elmélyült, szívélyes baráti kapcsolatának, aminek látványos epizódja volt a két miniszterelnök szerdai varsói találkozója. A magyar kormányfő a sajtótájékoztatón nem csupán a régi, közismert mondást – „lengyel, magyar két jó barát” – emlegette, de külön köszönetet mondott Tusknak azért, hogy már a kampány idején is támogatta őt. A német portálon bemutatott összefüggések ismeretében a lengyel támogatás nem merült ki dicsérő szavakban és vállveregetésben.

A varsói gyors, némi brüsszeli „üzemanyaggal” tuningolva repítette Magyar Pétert a magyar miniszterelnöki székbe.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekhorvátország

Ezért is támogatom a revíziót

Pozsonyi Ádám avatarja

Ismerjük be, egy kicsit elálmodozni jó. Ennyi szabadság az embernek még ebben pici és törpe korban is kijár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu