Amerikai konzervatív lap: globalista befolyásolási művelet segítette hatalomra a Tiszát

Kitértek arra is, hogy ilyen módszereket korábban is alkalmaztak, vegyes sikerrel. – Ami a magyar választást különlegessé tette, az az EU Digitális Szolgáltatásokról szóló rendeletének (DSA) teljes körű bevetése volt, amely a blokk legalizált cenzúrarendszereként működik. A DSA felhatalmazza az úgynevezett „megbízható jelzőket” és az EU által finanszírozott tényellenőrzőket – túlnyomórészt baloldali civil szervezeteket –, hogy tartalmakat erősítsenek fel, soroljanak hátrébb vagy nyomjanak el. Magyarországon, ahol a lakosság mintegy kétharmada Facebookról tájékozódik, a platform együttműködött a DSA-operátorok követeléseivel. A „Rapid Response System” nevű rendszerük túlórában dolgozott a „dezinformáció” elleni harcban, amely alatt tág értelemben minden olyasmit értettek, ami kifogásolható volt az Európai Bizottság szemében – fejtették ki.

Mindennek az eredménye, hogy a korábban viszonylag ismeretlen Magyar Péter minden más magyar politikusnál nagyobb elérést produkált a platformon.

A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy a Magyarországon alkalmazott – és minden legitim demokráciafogalmat túlfeszítő – technikákat először Lengyelországban tesztelték 2023-ban, s hogy mindez azt is előrevetíti, hogy milyen eljárások várhatóak Magyar Péter kormányzása alatt. Emlékeztettek: Donald Tusk alig több mint két éve hivatalba lépett kormányának ominózus intézkedései közé tartozik egyebek mellett a köztelevízió, a rádió, a lengyel hírügynökség és a regionális csatornák erőszakos elfoglalása, majd a kritikus hangok eltávolítása. Új országos főügyész jogellenes kinevezése és az ügyészségi rendszer megtisztítása, figyelmen kívül hagyva a lengyel alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság döntéseit. A bíróságok manipulálása az elnökök mandátumának lerövidítésével és politikai szövetségesek kinevezésével annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a szelektív büntetőeljárásokat.