Kárpátalját is elérték az orosz drónok, sorra reagáltak a magyar politikusok

Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy öt drón becsapódásáról tudnak. Kettő Szolyva mellett történt, egy Ungváron, további kettő pedig más településeken.

A tájékoztatás szerint a szolyvai becsapódás egy vasútállomás transzformátorát érte, az ungvári drón pedig egy ipari létesítményt talált el. A külügyminiszter hangsúlyozta: folyamatos kapcsolatban állnak az ungvári főkonzullal, és a magyar kormány mélységesen elítéli a támadást.

Később Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy csütörtök délelőttre berendelték a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért dróntámadás miatt. A kormányfő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a háború kezdete óta ez volt a leghevesebb olyan támadás, amely elérte Kárpátalját.