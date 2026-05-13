Kárpátalját is elérték az orosz drónok, sorra reagáltak a magyar politikusok

Az orosz–ukrán háború kezdete óta nem érte akkora dróntámadás Kárpátalját, mint szerdán. A támadások Ungvárt is elérték, több becsapódásról érkezett hír, a történtekre pedig a magyar kormány, közéleti szereplők és helyi tudósítók is reagáltak. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, Gulyás Gergely is elítélte a támadást, Dunda György tudósító pedig személyes hangvételű beszámolóban írta le az Ungváron átélt pillanatokat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 19:59
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy öt drón becsapódásáról tudnak. Kettő Szolyva mellett történt, egy Ungváron, további kettő pedig más településeken.

A tájékoztatás szerint a szolyvai becsapódás egy vasútállomás transzformátorát érte, az ungvári drón pedig egy ipari létesítményt talált el. A külügyminiszter hangsúlyozta: folyamatos kapcsolatban állnak az ungvári főkonzullal, és a magyar kormány mélységesen elítéli a támadást.

Később Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy csütörtök délelőttre berendelték a budapesti orosz nagykövetet a Kárpátalját ért dróntámadás miatt. A kormányfő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a háború kezdete óta ez volt a leghevesebb olyan támadás, amely elérte Kárpátalját.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szintén reagált a történtekre. Közösségi oldalán azt írta: 

A kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról,

 majd hangsúlyozta, hogy a leghatározottabban elítélik az orosz dróntámadást.

Sulyok Tamás köztársasági elnök Facebook-bejegyzésében azt írta: az orosz–ukrán háború kezdete óta ez volt a legnagyobb kiterjedésű, egészen Ungvárig eljutó orosz dróncsapás Kárpátalján. Hozzátette, személyi sérülésről nincs információ, és imádkozik a kárpátaljaiakért.

A támadásról személyes hangvételű beszámolót tett közzé Dunda György ungvári tudósító is. Elmondása szerint a becsapódás mindössze néhány száz méterre történt a családi házuktól, tízéves fia egyedül volt otthon.

– Nem ijedt meg. Mi sokkal jobban. Rohantunk haza – írta közösségi oldalán.

Dunda György szerint a kárpátaljai helyzet innentől tartósan megváltozhat, mivel a régióban állandóvá válhat a légiveszély. Úgy véli, hogy az ukrán légvédelem egyre nehezebben birkózik meg az orosz dróntámadásokkal.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közben arról írt Telegram-csatornáján, hogy Oroszország különösen a NATO-országok határához közeli térségeket támadta. A közlése szerint a támadásoknak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, köztük gyermekek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
