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Magasabb fokozatba kapcsolta az erős forint a használtautó-importot

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Az év első öt hónapja jelentős elmozdulást hozott a hazai járműkereskedelemben. A külföldről behozott használt autók mennyisége hónapok óta kiugróan magas, a vásárlók egyre nagyobb számban keresik az elektromos és hibrid modelleket a hagyományos meghajtások helyett.

Schweickhardt Gyula
2026. 06. 03. 9:42
Fotó: Mirkó István
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Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője kiemelte, hogy az élénkülő forgalom mellett az átlagárak mintegy háromszázezer forinttal emelkedtek egy év alatt. Az idei ötödik hónapban a hirdetett autók átlagára meghaladta az ötmillió forintot. A kínálat egyben fiatalodik is, az autók átlagos életkora tizenhárom év alá csökkent, ami megmutatkozik a kilométerórák állásában is, az átlagos futásteljesítmény 173 ezer kilométerre mérséklődött. A vásárlók a karosszériatípusok közül egyre inkább a városi terepjárókat keresik, ezek iránt több mint tizenöt százalékkal nőtt a kereslet. A tisztán elektromos palettán a Tesla modelljei és a BMW i sorozata viszi a prímet, a hibrid szegmenst továbbra is a Toyota uralja.

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