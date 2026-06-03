Magasabb fokozatba kapcsolta az erős forint a használtautó-importot

Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője kiemelte, hogy az élénkülő forgalom mellett az átlagárak mintegy háromszázezer forinttal emelkedtek egy év alatt. Az idei ötödik hónapban a hirdetett autók átlagára meghaladta az ötmillió forintot. A kínálat egyben fiatalodik is, az autók átlagos életkora tizenhárom év alá csökkent, ami megmutatkozik a kilométerórák állásában is, az átlagos futásteljesítmény 173 ezer kilométerre mérséklődött. A vásárlók a karosszériatípusok közül egyre inkább a városi terepjárókat keresik, ezek iránt több mint tizenöt százalékkal nőtt a kereslet. A tisztán elektromos palettán a Tesla modelljei és a BMW i sorozata viszi a prímet, a hibrid szegmenst továbbra is a Toyota uralja.