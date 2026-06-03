Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője kiemelte, hogy az élénkülő forgalom mellett az átlagárak mintegy háromszázezer forinttal emelkedtek egy év alatt. Az idei ötödik hónapban a hirdetett autók átlagára meghaladta az ötmillió forintot. A kínálat egyben fiatalodik is, az autók átlagos életkora tizenhárom év alá csökkent, ami megmutatkozik a kilométerórák állásában is, az átlagos futásteljesítmény 173 ezer kilométerre mérséklődött. A vásárlók a karosszériatípusok közül egyre inkább a városi terepjárókat keresik, ezek iránt több mint tizenöt százalékkal nőtt a kereslet. A tisztán elektromos palettán a Tesla modelljei és a BMW i sorozata viszi a prímet, a hibrid szegmenst továbbra is a Toyota uralja.
Magasabb fokozatba kapcsolta az erős forint a használtautó-importot
Az év első öt hónapja jelentős elmozdulást hozott a hazai járműkereskedelemben. A külföldről behozott használt autók mennyisége hónapok óta kiugróan magas, a vásárlók egyre nagyobb számban keresik az elektromos és hibrid modelleket a hagyományos meghajtások helyett.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!