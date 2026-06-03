Banglades külügyminisztere váltja Baerbockot az ENSZ-közgyűlés élén

A bangladesi politikust idén februárban nevezték ki hazája külügyminiszterévé, és már jelöltsége idején jelezte, hogy az ENSZ-közgyűlés elnöki feladatát teljes munkaidőben kívánja ellátni.
Az ENSZ Közgyűlésében a szervezet mind a 193 tagállama képviselteti magát. Az elnöki tisztség elsősorban protokolláris szerepet tölt be, ugyanakkor bizonyos kérdésekben befolyásolhatja a döntéshozatali folyamatokat és a testület napirendjének alakítását.
Rahman több évtizedes ENSZ-tapasztalattal rendelkezik. Korábban vezető szerepet játszott a Bangladesben élő rohingja menekültek helyzetének kezelésében. Megválasztását követően hangsúlyozta, hogy kiemelt céljai közé tartozik az ENSZ békefenntartó misszióinak reformja, a fenntartható fejlődési célok végrehajtásának előmozdítása, valamint a nők és a lányok helyzetének javítása, a legszegényebb országok érdekeinek képviselete.
Az új elnök olyan időszakban veszi át a tisztséget, amikor az ENSZ egyre nagyobb nyomás alatt áll. A szervezetnek egyszerre kell szembenéznie számos elhúzódó fegyveres konfliktussal, valamint jelentős pénzügyi nehézségekkel, amelyek miatt egyre sürgetőbbé váltak az intézményi reformok.
Annalena Baerbock tavaly szeptember óta tölti be a közgyűlés elnöki tisztségét. A német politikus 2021 és 2025 között Németország külügyminisztere volt Olaf Scholz szociáldemokrata kancellár kormányában.
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