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Banglades külügyminisztere váltja Baerbockot az ENSZ-közgyűlés élén

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Az ENSZ Közgyűlése a bangladesi külügyminisztert, Khalilur Rahmant választotta meg a világszervezet legnagyobb testületének következő elnökévé. A politikus szeptemberben veszi át a tisztséget a korábbi német külügyminisztertől, Annalena Baerbocktól, akinek egyéves mandátuma akkor jár le.

Magyar Nemzet
Forrás: Tagesschau2026. 06. 03. 8:47
Khalilur Rahman bangladesi külügyminiszter Fotó: Abdullah Guclu Forrás: Anadolu/AFP
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A bangladesi politikust idén februárban nevezték ki hazája külügyminiszterévé, és már jelöltsége idején jelezte, hogy az ENSZ-közgyűlés elnöki feladatát teljes munkaidőben kívánja ellátni.

Az ENSZ Közgyűlésében a szervezet mind a 193 tagállama képviselteti magát. Az elnöki tisztség elsősorban protokolláris szerepet tölt be, ugyanakkor bizonyos kérdésekben befolyásolhatja a döntéshozatali folyamatokat és a testület napirendjének alakítását.

Rahman több évtizedes ENSZ-tapasztalattal rendelkezik. Korábban vezető szerepet játszott a Bangladesben élő rohingja menekültek helyzetének kezelésében. Megválasztását követően hangsúlyozta, hogy kiemelt céljai közé tartozik az ENSZ békefenntartó misszióinak reformja, a fenntartható fejlődési célok végrehajtásának előmozdítása, valamint a nők és a lányok helyzetének javítása, a legszegényebb országok érdekeinek képviselete.

Az új elnök olyan időszakban veszi át a tisztséget, amikor az ENSZ egyre nagyobb nyomás alatt áll. A szervezetnek egyszerre kell szembenéznie számos elhúzódó fegyveres konfliktussal, valamint jelentős pénzügyi nehézségekkel, amelyek miatt egyre sürgetőbbé váltak az intézményi reformok.

Annalena Baerbock (C), president of the 80th General Assembly, speaks during the General Debate of the United Nations General Assembly at the UN headquarters in New York City on September 23, 2025. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Annalena Baerbock (középen), az ENSZ 80. közgyűlésének elnöke. Fotó: AFP/Timothy A. Clary

Annalena Baerbock tavaly szeptember óta tölti be a közgyűlés elnöki tisztségét. A német politikus 2021 és 2025 között Németország külügyminisztere volt Olaf Scholz szociáldemokrata kancellár kormányában.

 

Borítókép: Khalilur Rahman bangladesi külügyminiszter (Fotó: Anadolu/AFP/Abdullah Guclu) 

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