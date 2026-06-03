Banglades külügyminisztere váltja Baerbockot az ENSZ-közgyűlés élén

A bangladesi politikust idén februárban nevezték ki hazája külügyminiszterévé, és már jelöltsége idején jelezte, hogy az ENSZ-közgyűlés elnöki feladatát teljes munkaidőben kívánja ellátni.

Az ENSZ Közgyűlésében a szervezet mind a 193 tagállama képviselteti magát. Az elnöki tisztség elsősorban protokolláris szerepet tölt be, ugyanakkor bizonyos kérdésekben befolyásolhatja a döntéshozatali folyamatokat és a testület napirendjének alakítását.

Congratulations to Bangladesh's Khalilur Rahman on being elected as the next President of the U.N. General Assembly.



Bangladesh's credentials:

🇧🇩 Enforced disappearances

🇧🇩 Torture

🇧🇩 Attacks on Hindus, religious minorities

🇧🇩 Suppression of journalists

🇧🇩 Political intimidation pic.twitter.com/4ZTlfuYRLR — UN Watch (@UNWatch) June 2, 2026

Rahman több évtizedes ENSZ-tapasztalattal rendelkezik. Korábban vezető szerepet játszott a Bangladesben élő rohingja menekültek helyzetének kezelésében. Megválasztását követően hangsúlyozta, hogy kiemelt céljai közé tartozik az ENSZ békefenntartó misszióinak reformja, a fenntartható fejlődési célok végrehajtásának előmozdítása, valamint a nők és a lányok helyzetének javítása, a legszegényebb országok érdekeinek képviselete.

Az új elnök olyan időszakban veszi át a tisztséget, amikor az ENSZ egyre nagyobb nyomás alatt áll. A szervezetnek egyszerre kell szembenéznie számos elhúzódó fegyveres konfliktussal, valamint jelentős pénzügyi nehézségekkel, amelyek miatt egyre sürgetőbbé váltak az intézményi reformok.

Annalena Baerbock (középen), az ENSZ 80. közgyűlésének elnöke. Fotó: AFP/Timothy A. Clary

Annalena Baerbock tavaly szeptember óta tölti be a közgyűlés elnöki tisztségét. A német politikus 2021 és 2025 között Németország külügyminisztere volt Olaf Scholz szociáldemokrata kancellár kormányában.